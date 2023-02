VIDEO - Incendiu masiv după deraierea unui tren în Ohio

Un tren a deraiat în apropierea graniţei dintre statele Ohio şi Pennsylvania (nord-estul SUA) vineri seară, provocând un incendiu masiv în zonă, a informat presa locală, transmite sâmbătă Reuters, potrivit Agerpres.

Here’s a closer view of the #trainderailment fire through my photographer’s lens #EastPalestine #Ohio @KDKA pic.twitter.com/0zGFoH04A9