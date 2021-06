VIDEO - Jelena Ostapenko a câștigat turnelul de la Eastbourne

Jucătoarea letonă Jelena Ostapenko, locul 43 WTA, a câştigat, sâmbătă, turneul de categorie WTA 500 de la Eastbourne, informează News.ro.

Ostapenko a învins-o în finală pe sportiva din Estonia Anett Kontaveit, numărul 27 mondial, scor 6-3, 6-3, într-o oră şi cinci minute.

Pentru letonă este al patrulea trofeu la simplu, primul de după 2019.

Third wildcard to lift the title ????@JelenaOstapenk8 pushes past Kontaveit in straight-sets for the #VikingInternational title! pic.twitter.com/yFx9tPjvuW