VIDEO/ Lovitură puternică a armatei ucrainene. Au avariat serios podul care leagă Crimeea de Rusia

Un incendiu a fost semnalat, sâmbătă dimineaţă, la Podul Crimeii, care leagă peninsula ucraineană anexată de partea continentală a Rusiei - transmite portalul de ştiri InformNapalm citat de RADOR.

Un nor de fum negru este vizibil în zona podului respectiv. Deocamdată, nu există informaţii suplimentare, iar ştirea furnizată de InformNapalm nu a putut fi verificată din alte surse. Portalul a postat pe contul său de Telegram mai multe imagini şi înregistrări video, în care se vede un segment al podului cuprins de flăcări.

Yeahhhhh that isn’t going to be very usable to say the least. We will see how this compares to the explosions on the Russian airbase in Crimea, they swept that under the rug. pic.twitter.com/Tqt5z6dMhq