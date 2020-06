VIDEO - Ludovic Orban: A crescut deficitul. Păi cum să nu crească?

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, că deficitul în creștere se datorează scăderii încasărilor la bugetul de stat și crizei economice din acest an.

„Asta trebuie să înțeleagă toți, suntem pe propriile picioare. Dacă vă uitați, vedeți că a crescut deficitul. Pai cum sa nu-ti creasca deficitul ataunci cand iti scad incasarile si in acelasi timp tu ai nevoie sa aloci resurse importante pentru sustinerea companiilor, pentru sustinerea angajatilor si pentru asigurarea unui obiectiv pe care l-am urmarit ca un fir rosu, obiectivul de a asigura lichiditati companiilor. Uitati-va si comparati cu alte guverne (...) Rambursarile de TVA, comparati cifrele din 2020 cu cifrele din 2019. Si in 2019 eram pe o prezumata crestere economica de peste 5% iar in 2020 am fost confruntati cu o criza”, a zis premierul.

