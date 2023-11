VIDEO - Marcel Ciolacu anunță un plan special pentru românii întorși din Gaza, dar fără familie în țară

„Sunt mult mai mulți cetățeni români cu dublă cetățenie în Gaza. Noi vorbim de cei care solicită să vină în România. Ceea ce am făcut e o parte. De acum DSU preia toți românii care vin din Gaza. Fiecare familie are povestea ei. Mulți dintre copii erau fericiți că merg la bunici acasă. Este o acțiune care va continua, până ajung la familiile lor. Sunt mulți care n-au famile în România. Mâine în ședința de Guvern trebuie să vedem ce act normativ trebuie dat, special lor. Noi am început să creionăm un act normativ în acest sens”, a spus Ciolacu, la sosirea pe aeropot.

În total au fost recuperați 129 de români, atât din România, cât și din Republica Moldova. „Am primit acordul pentru a aduce 51 de români în țară. În ultimele zile am primit mai multe solicitări, în afară celor 250 de cetățeni pentru care am primit deja aprobarea”, a mai punctat Ciolacu.

Ministrul Afacerilor Externe, Luminița Odobescu, a anunțat continuarea sprijinului pentru cei aflați în Gaza.

„Ne-au mulțumit, pentru că vin dintr-o zonă de război. Au fost mame cu copii, familii întregi. Suntem motivați să continuăm să-i evacuăm”, a punctat Odobescu.

Glad to welcome ????????citizens&their families who landed in Bucharest today, after being evacuated from Gaza Strip. Efforts continue to ensure safe passage for the other RO citizens who are still in Gaza. Heartfelt thanks to our int’l partners who assisted us. @elicoh1 @MfaEgypt pic.twitter.com/mYKH2RVLdY