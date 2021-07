VIDEO Marcel Ciolacu pregătește un 'congres' al PSD în fața Palatului Cotroceni

Marcel Ciolacu îl atenționează pe Florin Cîțu că trebuie să împartă echitabil banii la rectificarea bugetară, nu să privilegieze primarii PNL în dauna celor din PSD. Liderul social-democrat a anunțat, miercuri seara, că aleșii PSD vor ieși în stradă, dacă nu primesc bani la rectificare. Pentru că numărul persoanelor este limitat la 500 la proteste, Ciolacu a spus că va organiza un ”congres” în fața Palatului Cotroceni.

”Aşteptăm rectificarea bugetară, abordarea Guvernului în ceea ce priveşte rectificarea bugetară. Există o rectificare corectă, transparentă prin Ministerul de Finanţe, prin formule în funcţie de dezvoltare, de numărul de populaţie, cum se face normal, sau va exista o rectificare cu destinaţie numai către autorităţile conduse de către PNL-işti sau USR-işti. Din ce se vehiculează, cu aceşti bani se vor cumpăra anumite voturi de la alegerile interne ale Partidului Naţional Liberal. Vă reamintesc că Partidul Social Democrat are cel mai mare număr de aleşi locali din România, ce nu înţeleg eu, personal - am înţeles, ai ceva cu PSD-iştii, ai ceva cu ciuma roşie, cu mine, cu colegii mei - dar ce ai cu locuitorii acelor comunităţi?

O să stau de vorbă cu colegii mei să găsim formula legală adecvată, pentru că am înţeles că au voie concertele până la 75 de mii de oameni în spaţiu liber. (...) Dar la mitinguri - ei cu congres, am înţeles că au anunţat peste 5.000 de oameni - ştiţi câţi oameni au voie să se prezinte la miting? Cinci sute, cică e propunere la cinci sute. Cică e propunere la cinci sute. Deci ai voie să faci concerte 75 de mii de oameni, ai voie să faci congrese de mii de oameni în sală, dar să vii să protestezi împotriva Guvernului său, la Cotroceni, de exemplu nu au voie mai mult de cinci sute. Şi atunci o să am o discuţie cu colegii mei, în cazul în care rămâne această aberaţie, până la urmă, o să propun să facem un congres al PSD-ului în faţă la Cotroceni. Dacă congrese avem voie nelimitat, nu facem miting, facem congres sau concert. (...) Ei au voie să facă spectacole, au voie să facă congrese în sală peste cinci mii de oameni, dar lumea să vină să-i înjure şi să le spună că nu se mai poate trăi aşa în România, nu au voie decât cinci sute. Aţi auzit de o aberaţie atât de mare vreodată?

Vor ieși peste 10.000 de primari, de aleși locali. Vor fi în fața Palatului Cotroceni cu eșarfele tricolore.”, a declarat Marcel Ciolacu la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu.