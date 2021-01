VIDEO Ministrul de Interne: Holocaustul - un capitol sumbru din istoria umanităţii, care nu trebuie să se mai repete

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a caracterizat Holocaustul din timpul celui De-al Doilea Război Mondial, în care şi-au pierdut viaţa aproximativ şase milioane de evrei, drept un capitol sumbru din istoria umanităţii, care nu trebuie să se mai repete, potrivit Agerpres.

"În fiecare an, în preajma zilei de 27 ianuarie marcăm, prin evenimente ca cel de azi, Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Au trecut 76 de ani de la eliberarea fostului lagăr de la Auschwitz-Birkenau, un reper tragic al dezumanizării, al decăderii din civilizaţie, un capitol sumbru din istoria umanităţii care nu trebuie să se mai repete. După mai bine de şapte decenii de la Holocaust, rememorăm an de an aceste orori, facem apel la reflecţie asupra erorilor trecutului şi îndemn la acţiuni concrete în combaterea tuturor formelor de xenofobie şi intoleranţă. Amintirea Holocaustului nu trebuie să dispară, ea trebuie să să rămână vie şi puternic întipărită în conştiinţa publică, în mentalul colectiv", a declarat Lucian Bode, duminică, la Muzeul Holocaustului din Şimleu Silvaniei, la manifestările organizate pentru marcarea Zilei Holocaustului.





Ministrul de Interne a adăugat faptul că statele, prin instituţiile lor şi societatea civilă, au obligaţia să menţin vie în conştiinţa publică memoria victimelor Holocaustului şi să educe oamenii pentru a preveni exacerbarea fenomenelor şi a curentelor negaţioniste şi de ignorare a ceea ce a reprezentat Holocaustul.



"Avem datoria morală să ne asigurăm că viitoarele generaţii ştiu să discearnă între regimurile totalitare, extremiste şi cele democratice, între cele care propovăduiesc intoleranţa şi ura şi cele care promovează toleranţa şi respectul faţă de drepturile omului, astfel încât umanitatea să nu se mai confrunte cu ororile războiului şi genocidului", a subliniat Lucian Bode.



La evenimentul de duminică au fost prezente mai multe personalităţi, precum Adrian Zuckerman - fost ambasador al Satelor Unite ale Americii, Andrei Grinkevich - ambasador Belarus, ministru consilier Igor Iniuskin - Ambasada Federaţiei Rusia şi Virgil Bercea - Episcopia Greco-Catolică Oradea, alături de preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, şi prefectul Virgil Ţurcaş.

În memoria celor şase milioane de vrei care şi-au pierdu viaţa în Holocaust, Adrian Zuckerman a aprins în fosta sinagogă, în prezent muzeu al Holocaustului, şase lumânări.

Tot în cadrul manifestării de comemorare de duminică, Elly Berkovits Gross, una din supravieţuitoarele Holocaustului, originară din Şimleu Silvaniei, a avut o intervenţie online din New York.



Evenimentul comemorativ de la Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord a fost organizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Sălaj, al Casei Memoriale "Iuliu Maniu" Bădăcin şi al Primăriei Şimleu Silvaniei şi a fost transmis online, în direct.