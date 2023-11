Video - Momentul în care rebelii Houthi capturează nava pe care se afla și un român

Rebelii houthi au afirmat că au capturat o navă în zona respectivă, dar au descris-o ca fiind israeliană. "Tratăm echipajul navei în conformitate cu principiile şi valorile islamice", a declarat un purtător de cuvânt al grupului, fără a face referire la Israel.

Rebelii houthi, aliaţi ai Teheranului, au lansat salve de rachete cu rază lungă de acţiune şi drone împotriva Israelului, în semn de solidaritate cu militanţii palestinieni Hamas care luptă în Fâşia Gaza.

Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihălcioiu, a afirmat despre marinarul român aflat la bordul navei capturate de către miliţiile Houthi în Yemen că are 29 de ani, este electrician şi a fost contact să meargă pe această navă printr-o firmă din Bulgaria.

“Avem cel puţin un navigator la bordul acestei nave, Galaxy Leader. Nava este sub pavilion Bahamas. Se ştie că nava a plecat din Turcia către India, este un o navă care încarcă maşini pentru India. Acum în zona Mării Roşii, în apropiere de Yemen a fost atacată de nişte forţe rebele înarmate, nu vorbim de piraţi somalezi, de forţe armate ale unei facţiuni rebele şi a fost îndreptată către portul Hodeidah unde se află şi acum. Navigatorul nostru este electrician. Are 29 de ani şi a fost şi el contactat să meargă pe această navă printr-o firmă din Bulgaria”, a declarat luni, jurnaliştilor, Adrian Mihălcioiu.

El crede că efoturile diplomatice pentru eliberarea navei vor da roade în perioada următoare.

“S-a format o celulă de criză la Ministerul Afacerilor Externe. În afara de comunicatele pe care le dau şi sunt standard, Ministerul Afacerilor Externe, prin Direcţia Consulară şi prin toate celelalte organisme ale ministerului se lucrează intens şi cred cu rezultate foarte bune în următoarea perioadă foarte scurtă. Cred că şi alte organizaţii internaţionale lucrează pentru că domeniul maritim este foarte bine organizat, începând cu Organizaţia Maritimă Internaţională, sunt cluburi de asigurare, reasigurare, cluburile de risc, societăţile care negociază cu astfel de răpitori ai navelor. Din păcate, se pune şi Marea Roşie într-o zonă de pericol. Acesta este cel mai grav lucru care se poate întâmpla”, a mai transmis liderul SLN.

BREAKING:



The Houthi forces in Yemen have released footage of them y-day hijacking a large Israeli-owned ship in the Red Sea



The crew of the Bahamas-flagged Galaxy Leader were kidnapped.



They from the Philippines, Bulgaria, Romania, Ukraine & Mexico pic.twitter.com/W15Ry1nGN7