VIDEO - O pisică îmbrăcată ca un bebeluş, folosită pentru trafic de droguri

În interiorul costumului de bebeluş, forţele de ordine au descoperit o pisicuţă care transporta droguri. Animalul, îmbrăcat într-un body, cu scutec, şosete şi căciulă pe cap, ascundea cinci pliculeţe de metilefedrină sub formă de praf.

S-a întâmplat joi, în oraşul Nijni Taghil din Rusia.

Femeia a fost arestată prevenitiv.

In the city of Nizhny Tagil, Russia, a woman who appeared to be holding a baby was suspected, and after investigations, it was found that what she was carrying was a cat disguised as a baby, and drugs were embedded in its clothes. pic.twitter.com/U4SinF7wQE