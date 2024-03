VIDEO - Proteste violente în Israel: mii de persoane au manifestat la Tel Aviv împotriva lui Netanyahu

Politica şi emoţia s-au împletit la demonstraţie, cu sloganuri la adresa premierului israelian şi cu îndemnul "Aduceţi ostaticii acasă" scris pe tricouri şi bannere. Până în prezent, 130 de ostatici, dintre care se crede că 31 sunt morţi, sunt încă reţinuţi în Gaza, potrivit autorităţilor israeliene.

"Suntem o ţară distrusă", spune Ora, un psiholog în vârstă de 60 de ani care nu doreşte să-şi dea numele. "Netanyahu şi guvernul său distrug această ţară", adaugă Israel Alva, un fost soldat care s-a întors la vânzarea de echipamente medicale.

Pretutindeni, aceeaşi constatare: s-a deschis o "prăpastie uriaşă" între popor şi guvernul său.

"După ceea ce s-a întâmplat pe 7 octombrie, acest guvern nu poate rămâne la putere", explică Shai Gil, un pilot de avion în vârstă de 50 de ani. "Motivaţiile lor sunt ghidate de dorinţa de a se menţine la putere, nu de ceea ce este bine pentru ţară", adaugă el.

Adesea bunici, demonstranţii pun pe primul loc viitorul nepoţilor lor.

"Nu avem niciun viitor cu acest guvern şi cu acest prim-ministru. Este corupt, brutal şi violent", a declarat Mira Smoli, în vârstă de 64 de ani.

"Alegeri! Acum! Acum!" "Ruşine! Ruşine guvernului! Ruşine guvernului!", a scandat neobosită mulţimea, în timp ce marşul se apropia de final, marcat de scene de tensiune. După ce aproximativ o sută de persoane au blocat temporar o autostradă, dintre care şaisprezece au fost arestate, poliţia a dispersat manifestaţia cu tunuri cu apă.

Războiul din Gaza, lansat ca represalii la atacul Hamas asupra Israelului, soldat cu 1.160 de morţi, majoritatea civili, potrivit unui raport al AFP bazat pe date oficiale, rămâne un subiect mai delicat de abordat.

Unii se pronunţă în mod deschis în favoarea unei încetări a focului, "acum", pentru ca ostaticii să poată fi eliberaţi. Alţii merg mai departe, precum Shai Gil: "Trebuie să găsim o soluţie cu palestinienii, nu cu Hamas, ci cu cei care sunt în favoarea păcii sau cel puţin a coexistenţei".

"Nu avem de ales", a adăugat Israel Alva. "Nu poţi începe un război dacă nu ai un plan politic în spate", spune el. "Ceea ce se întâmplă în Gaza îmi sfâşie inima", spune psihologul Ora, care ezită o clipă înainte de a decide că un armistiţiu este necesar.

Aproape 31.000 de persoane, majoritatea civili, au murit în Fâşia Gaza ca urmare a operaţiunii militare israeliene, potrivit Ministerului Sănătăţii din Hamas.

În timp ce negocierile pentru a încheia un armistiţiu înainte de Ramadan, care începe la 10 martie, au intrat în impas, Daniel Goldrich, un muzician în vârstă de 23 de ani, consideră că este "dificil" de spus. "Vrem ostaticii înapoi şi apoi avem nevoie de pace, de calm", spune el.

