VIDEO Robert Negoiță face praf PSD-ul într-o discuție cu Ludovic Orban: primarii de municipii, atenționați că PNL nu poate face minuni

Conducerea Asociației Municipiilor din România (AMR), în frunte cu Robert Negoiță, primarul sectorului 3 din Capitală, a avut marți o întâlnire la Palatul Victoria cu premierul Ludovic Orban, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, vicepremierul Raluca Turcan și ministrul Dezvoltării, Ion Ștefan.

La întâlnire s-au făcut acuzații la adresa PSD, iar liberalii au atenționat primarii de municipii că bugetul arată mai rău decât se vede și că vor încerca să le rezolve doleanțele dar trebuie să fie „realiști”.

„Ultimele doua sau trei ocazii am venit aici neinvitati, nu ni se raspundea mesajelor pe care le trimiteam. Este un semn de normalitate. Am venit aici cu sperante ca erorile facute de fostele guverne pot fi indreptate si administratia locala nu va mai fi atat de grav afectat asa cum a fost in ultimii ani din cauza scaderii dramatice a bugetelor locale”, a zis Robert Negoiță, șeful AMR.

Primarii de municipii i-au adus premierului o listă cu subiecte: calendarul aprobarii legii bugetului de stat pentru anul viitor, evaluarea nevoilor municipiilor la rectificarea bugetara, asigurarea finantarii sistemului de protectie sociala, precum si stabilirea cotelor din impozitul pe venit ce revin UAT-urilor.

„Va trebui sa gasim solutii rationale si care tin cont de realitate. Va spun din capul locului ca realitatea bugetului astazi este ingrijoratoare. Realitatea este mai neagra decat cum arata. Aici nu putem conveni asupra tuturor doleantelor care exista din partea bugetelor locale dar vom incerca sa reparam cat mai mult din ce-a fost stricat de guvernarile trecute”, a zis Orban.

„Banii din fondul de rezerva la dispozitia premierului au fost impartiti discretionar, nu a exista nici macar un principiu. Adica s-au dat asa, niste sume, fara niciun fel de criterii, adica asa, discretionar”, mai zis Negoiță. „Sunt de acord cu dvs., nu am gasit nicio noima in aceste alocari”, i-a raspuns Orban.

„Riscam blocaje in orase mari. Din cauza amputarii drastice a bugetelor locale a inceput din localitati care mergeau pe propriile picioare au inceput sa aiba probleme nu doar pe investitii, ci si pe partea de functionalitate. Acolo unde s-a primit zero si erau nevoi sa se gaseasca o solutie”, a mai spus Negoiță.

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a zis: „Și cu asociatia oraselor am avut intalnire. E discutia despre cheltuieli de functionare, deci au restante la utilitati si cheltuieli pentru persoane cu dizabilitati, acolo sunt problemele cele mai mari. Ne uitam cum sa le includem la rectificare”.