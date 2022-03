Video - S-au dat lupte grele în regiunea Sumy: pierderi grele de ambele părți/ Rușii au lovit blocuri și un cămin

Ambele tabere au suferit pierderi ca urmare a atacului forţelor militare ruse în regiunea Sumy din nord-estul Ucrainei, transmite dpa.

Site-ul ucrainean anticorupţie Antikor a raportat un posibil bilanţ de 70 de decese de partea ucraineană şi un număr mare de decese de partea rusă.În acest atac, artileria rusă a lovit o unitate militară, iar cadavrele erau recuperate de sub dărâmături, potrivit Antikor.Agenţia de presă ucraineană UNIAN a raportat că armata ucraineană din regiunea Sumy a distrus aproximativ 100 de vehicule militare ruseşti.De asemenea, au fost raportate victime după ce forţele ruse au bombardat oraşul Harkov din estul Ucrainei.Într-un mesaj video pe Facebook, primarul oraşului Harkov, Ihor Terekhov, a declarat că nouă persoane au fost ucise şi 37 au fost rănite.El a mai informat că 87 de clădiri rezidenţiale au fost avariate de bombardamentele ruseşti.Mai multe clădiri au fost, de asemenea, distruse în atacuri cu rachete de luni seară din apropierea capitalei ucrainene Kiev.Un cămin şi două blocuri de apartamente cu cinci etaje au fost distruse în oraşele Vasilkiv, Bila Tserkva şi Kalînivka, la sud-vest de Kiev, relatează ziarul Ukraîinska Pravda, care citează ministerul de interne.Informaţiile nu au putut fi verificate în mod independent.

As a result of artillery shelling by the Russians in Okhtyrka in the Sumy region, the death toll could reach more as hundreds remain under the rubble #BreakingNews #Ukraine #UkraineRussia #WARINUKRAINE pic.twitter.com/xicJU5DScV