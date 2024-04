Video | Scandal în Sectorul 3! Poliția Locală s-a certat cu membrii AUR după ce s-a demolat un cort electoral al partidului lui George Simion

Scandal în Sectorul 3! Poliția Locală s-a certat cu membrii AUR după ce s-a demolat un cort electoral al partidului lui George Simion

A ieșit un scandal uriaș în Sectorul 3 al Capitalei, după ce Poliția locală a început să ridice corturile amplasate pentru strângerea de semnături ale partidului condus de George Simion. Oamenii legii ar acuza că AUR nu mai are autorizație. Membrii partidului neagă acest lucru.

"Avem aviz de amplasament, valabil până la 30 aprilie 2024. Ne-am trezit cu nişte cetăţeni în civil, conduşi de un director din Poliţia Locală, care au dat jos bannerele, au luat cortul şi le-au încărcat într-o maşină. Cortul este amplasat de mai bine de o lună de zile, nu a fost nicio problemă. Problemele au apărut când am afişat primele panouri despre alegerile europarlamentare.

'Domnii în civil nu s-au legitimat, ne-au spus că au ordine verbale'

Nu ne-au zis de la cine. Considerăm că este un ordin politic direct de la Marcel Ciolacu. Noi am fost împiedicaţi să afişăm orice panouri de toate firmele de panotaj controlate de partidele politice. Nu au fost probleme până nu am afişat inscripţii cu referire la alegerile europarlamentare, cu domnitorii, cu Apărătorii Patriei Române. Ce s-a desfăşurat azi a fost un furt şi un abuz", a declarat Mihai Enache, candidatul AUR la Primăria Generală a Capitalei, la Realitatea Plus.