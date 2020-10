Video - Stevie Wonder a lansat două piese noi: 'Where Is Our Love Song' şi 'Can’t Put It in The Hands Of Fate'

Legendarul artist Stevie Wonder a revenit marţi pe scena muzicală cu două piese noi, "Where Is Our Love Song" şi "Can't Put It In the Hands of Fate", informează CNN, citat de AGERPRES.

Artistul a organizat o conferinţă de presă virtuală marţi pentru a anunţa noile lansări, distribuite de către Republic Records, parte a Universal Music Group.

Vedeta a semnat cu Republic Records, după 60 de ani de colaborare cu casa de discuri Motown. Wonder colaborase cu Motown încă de la vârsta de 11 ani, din 1961.

Ultimul album de studio al artistului a fost "A Time to Love", în 2005.

Anul trecut, Wonder a dezvăluit în timpul Festivalului BST din Londra că urmează să efectueze un transplant de rinichi, ceea ce s-a şi întâmplat în luna septembrie.

În urmă cu două săptămâni, artistul a lansat un videoclip de pe YouTube - "The Universe Is Watching Us - Stevie Wonder In His Feelings" - în care vorbeşte despre rasismul sistemic în America şi despre mişcarea Black Lives Matter.