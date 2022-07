Video| Tancuri rusești distruse vor fi expuse la Praga

Rămășițele unor tancuri rusești grav avariate au fost expuse la Praga, în Republica Cehă, potrivit Sky News.

Expoziția are un impact deosebit asupra cetățenilor cehi, unii dintre ei amintindu-și de invazia țării lor de către Uniunea Sovietică în 1968, conform Mediafax.

Atunci, tancurile sovietice au pătruns în țară în încercarea de a zdrobi mișcarea de reformă Primăvara de la Praga, care a oferit mai multe drepturi cetățenilor și a încurajat democrația.

Peste 100 de persoane au fost ucise în timpul invaziei, potrivit Institutului pentru studiul regimurilor totalitare, cu sediul la Praga.

54 years after "Prague Spring", Russian tanks are coming into the #Czech capital again.



Only this time they are harmless - destroyed by the Ukrainian army.



Exhibition of Russian military equipment will open on 11 July at Letenska Plan. #StandWithUkraine #UkraineWillWin pic.twitter.com/gYJWAiFpTH