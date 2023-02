VIDEO: Trupul neînsufleţit al fotbalistului Christian Atsu a fost repatriat în Ghana

Trupul neînsufleţit al lui Christian Atsu, fotbalist care a murit în urma cutremurului devastator din urmă cu două săptămâni, din Turcia, a fost repatriat în Ghana, relatează bbc.com, potrivit news.ro.

Avionul care a transportat sicriul a aterizat la Accra duminică seară, la ora 19.25 GMT. La aeroport aşteptau rude, oficiali guvernamentali şi reprezentanţi ai Federaţiei Ghaneze de Fotbal.

Sicriul a fost purtat apoi pe umerii de membri ai forţelor armate ghaneze.

“Cu fiecare zi ce trecea, am sperat şi ne-am rugat. Însă, din nefericire, când a fost găsit el nu mai era în viaţă”, a declarat la aeroport vicepreşedintele Ghanei, Mahamudu Bawmia.

El a precizat că fotbalistul a fost foarte iubit. “Este o pierdere dureroasă, foarte dureroasă”.

Trupul neînsufleţit al lui Atsu a fost găsit sâmbătă, sub dărâmăturile clădirii din Hatay în care a locuit. Jucătorul legitimat la Hatayspor avea 31 de ani. El a evoluat pentru naţionala Ghaneii în 65 de meciuri.

Heartbreaking: A man of his caliber full of generosity; a good samaritan like #Atsu has been in such a condition of death. What about me and you with fully corrupt hearts, stingy-midset, and selfishness all over our lives without showing love to the needy? May God have mercy ????????‍♀️ pic.twitter.com/gNBOozUyAn