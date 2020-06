VIDEO Un bucureștean care iubește muzica rock are o colecție care cuprinde peste 3.000 de discuri: Le ține în două camere ale locuinței sale

Un bucureștean care iubește muzica rock are o colecție care cuprinde peste 3.000 de discuri. Le ține în două camere ale locuinței sale, în care mai are și instrumente muzicale strânse în ultimii 40 de ani.

Alexandru Albiter este pasionat de muzica rock. El și-a amenajat un loc special la mansarda casei, unde are două camere pline cu discuri şi instrumente muzicale din ultimii 40 de ani.

„CD-uri am în jur de vreo 3.000, vinyl-urile, LP-urile cred că 3-4 sute , nu le-am numărat niciodată, câteva single-uri şi pick-up-urile au venit aşa pe rând. Akai-ul ăsta îl folosesc, este foarte comod, am căşti cu bluetooth, pun vinyl-ul şi pot să mă duc în dormitor sau să umblu prin casă. Ăsta este discul cu Ob-La-Di Ob-La-Da apărut atunci, Paperback Writer, Nowhere Man, aici este Twist and Shout. Din muzică am câştigat tot ce e aici, muzica este meseria mea în momentul ăsta”, spune Alexandru Albiter.

El participă la târguri de profil, de unde își cumpără discurile. La aceste târguri, preţul unui vinyl începe de la 10 lei şi poate ajunge până la 300 de lei.

