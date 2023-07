VIDEO | Zelenski a mers pe front - Întâlnire cu trupele speciale din zona Bakhmut/ Ce mesaj a transmis

Fotografiile publicate de Zelenski pe Twitter îl arată pe acesta întâlnindu-se cu militarii și privind hărți într-o cameră slab luminată, fără ferestre și cu pereți de beton.

El a lăudat Forțele de Operațiuni Speciale ale Ucrainei. „Îndeplinirea sarcinilor pentru binele Ucrainei de către voi, băieți, este cu adevărat eroică”, a scris Zelenski.

Ulterior, Zelenski a publicat pe Telegram și pe Facebook o înregistrare video din zonă.

„Astăzi - în regiunea Donețk. Chasiv Yar, Kramatorsk, Sloviansk, Druzhkivka, Kostiantynivka. Cu războinicii noștri, eroii noștri.

Am felicitat și am avut onoarea de a felicita personal, de a strânge mâna și de a premia luptătorii din cadrul Forțelor pentru Operațiuni Speciale cu ocazia zilei lor profesionale. Ei se află întotdeauna în cele mai fierbinți zone ale frontului, în cele mai responsabile și speciale sarcini.

Ceea ce putem vorbi acum, bineînțeles, este participarea la operațiunile cheie de luptă. Bakhmut, în special, Avdiyivka, Krasnohorivka, Maryinka. Soledar. Împreună cu toată lumea, au apărat Kievul și Hostomel, și Bucha, și Irpin, și Moschun, și Makariv. Insula Șerpilor - de asemenea, SOF împreună cu serviciile de informații, împreună cu grupul Alpha și Marina. Kinburn Spit. Kherson. Acum - eliberarea lui Staromayorske, acesta este, de asemenea, un rezultat, în special, al SOF.

Fie ca fiecare pierdere a Rusiei să fie o răsplată pentru răul său, iar fiecare ocupant, fiecare criminal rus, toți cei responsabili de această teroare împotriva Ucrainei și a ucrainenilor să știe - cât încă mai sunt în viață - că justiția învinge. Ucraina va învinge!

Mulțumim tuturor celor care ne aduc victoria mai aproape! Veșnică amintire tuturor celor care și-au dat viața de dragul Ucrainei!

Glorie Ucrainei!”, scrie Zelenski.

Bakhmut direction, advanced positions of the Special Operations Forces. Today, I am here to congratulate our warriors on their professional day, to honor their strength. I heard a commander's report, talked with the warriors. Very powerful, very effective. Thank you!



