Viktor Orban: Ne-ar plăcea ca Donald Trump să se întoarcă

Premierul ungar Viktor Orban a declarat că şi-ar dori ca Donald Trump să se întoarcă la Casa Albă şi să facă pace în partea de est a Europei, în discursul anual despre starea naţiunii rostit sâmbătă, potrivit MTI, scrie Agerpres.

Orban a spus că anul 2024 ar putea constitui un "punct de cotitură" odată cu alegerile în Uniunea Europeană, în SUA, în India şi în alte zeci de locuri. "Scena politică mondială va arăta complet diferit la sfârşitul anului... şi, dacă Dumnezeu ne ajută, spaţiul de manevră al Ungariei va creşte într-o măsura nemaiîntâlnită de mult timp", a adăugat el.

"Nu putem avea un cuvânt de spus în alegerile din alte ţări, dar ne-ar plăcea foarte mult ca Donald Trump să se întoarcă", a spus premierul ungar.

El a adăugat că "birocraţii de la Bruxelles" nu vor scoate Europa din criză şi că o nouă aripă de dreapta europeană, din care fac parte şi ungurii, ar putea aduce o "schimbare reală".

Probleme sociale

Ungaria a ieşit "cu greu" dintr-un 2023 foarte dificil, dar "nu poate fi nemulţumită" de rezultate, a declarat premierul Viktor Orban în discursul său despre starea naţiunii. Orban a spus că ungurii au trăit şi muncit sub "presiune extremă" pentru al cincilea an consecutiv, încercând să "protejeze ceea ce am realizat". Locurile de muncă au fost păstrate, a spus el, observând că niciodată până acum nu au fost atât de mulţi oameni care să aibă un loc de muncă în Ungaria.

Inflaţia a fost redusă de la un record de 25% la sub 4%, deficitul bugetar a fost menţinut pe o traiectorie descendentă, iar salariul minim a fost majorat cu 15%, a adăugat premierul ungar.