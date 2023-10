Vine criza? Băncile americane concediază mii de angajați și închid zeci de sucursale

Miros de o nouă criză în Statele Unite! Mai multe bănci americane au închis peste 50 de sucursale și au concediat mii de angajați, în luna octombrie, în încercarea de a-și optimiza costurile, scrie presa internațională.

Bank of America a desființat 21 de sucursale în prima săptămână a lunii octombrie, potrivit unui buletin publicat de Office of the Controller of the Currency (OCC). Wells Fargo a închis 15, în timp ce US Bank și JP Morgan Chase au raportat că au închis nouă și, respectiv, trei. În total, aproximativ 54 de locații fie s-au închis, fie au fost programate să se închidă între 1 octombrie și 7 octombrie, potrivit presei internaționale.

BofA, a doua cea mai mare bancă din SUA, cu sediul în Charlotte, Carolina de Nord, a solicitat permisiunea Biroului Controlorului Monedei pentru a închide sucursalele, care se întind de la coastă la coastă, potrivit celui mai recent buletin săptămânal al OCC. Cererile au fost depuse la autoritatea de reglementare pe 5 octombrie, conform adevărul.ro.

Șapte dintre închiderile anticipate vor afecta sucursalele din California, inclusiv trei în zona Golfului San Francisco. Sunt programate trei închideri de sucursale atât pentru New York, cât și pentru Connecticut. Birourile din Pennsylvania, New Jersey, Texas, Oregon, Wisconsin și Florida sunt, de asemenea, programate să fie închise.

BofA, a doua cea mai mare bancă din SUA după active, se află în plină extindere a operațiunilor sale bancare cu amănuntul pe nouă piețe noi din SUA în următorii patru ani, inclusiv în locuri precum New Orleans, Milwaukee și Birmingham, Alabama, chiar dacă continuă să scadă. numărul total de ramuri. Expansiunea va avea ca rezultat sucursale în peste 200 de piețe din 39 de state, potrivit unui comunicat de presă emis de banca în iunie.

Bank of America a declarat că intenționează să își reducă numărul total de sucursale cu ajutorul serviciilor bancare digitale. Începând cu 13 octombrie, Bank of America avea 3.798 de sucursale din SUA, conform datelor de la Federal Deposit Insurance Corp.

La o conferință din industrie de la începutul acestui an, Aron Levine, președintele companiei Preferred Banking, a declarat că va exista o reducere netă a sucursalelor, efectuată în trepte.

„Avem o strategie de identificare a zonelor în care putem închide două, deschide una”, a spus Levine.

Recent, în timpul raportărilor trimestriale ale Bank of America, CEO-ul Brian Moynihan le-a spus analiștilor că numărul de angajați în afacerile de consum ale companiei a trecut de la aproximativ 100.000 la aproximativ 60.000 și „continuă să scadă” pe măsură ce adoptarea serviciilor bancare digitale crește.

Între timp, Wells Fargo a închis câte o sucursală în 11 state diferite și cîte două sucursale în New Mexico și California, potrivit buletinului OCC. Aceste închideri au fost efective pe 4 octombrie.

Banca cu sediul în San Francisco a redus numărul de sucursale pe care le operează cu 6% față de acum un an, a declarat directorul financiar Michael Santomassimo săptămâna trecută, în timpul apelului companiei pentru veniturile din trimestrul trei.

Cu toate acestea, „sucursalele continuă să joace un rol important” în modul în care compania își servește clienții, a spus Santamassimo. Wells renovează unele sucursale și urmărește „expansiuni direcționate” pe piețe precum Chicago, unde operează în prezent doar șapte sucursale, a spus el.

Banca cu active de 1,9 trilioane de dolari a declarat că intenționează să mai deschidă cel puțin 23 de sucursale în zona mai mare din Chicago. Wells avea 4.471 de filiale la 13 octombrie, conform datelor FDIC.

„Pe măsură ce preferințele clienților și modelele tranzacțiilor se schimbă, la fel se vor schimba și sucursalele noastre”, a declarat un purtător de cuvânt al Wells Fargo, ca răspuns la o întrebare despre ultima rundă de închideri de sucursale.

Băncile mari și regionale evaluează frecvent dimensiunea rețelelor de sucursale și fac ajustări după cum este necesar. Luna trecută, JPMorgan Chase a închis 14 sucursale First Republic Bank din California, ca parte a planului său de a micșora rețeaua de sucursale a First Republic, după ce a achiziționat banca eșuată în mai. În același timp, JPMorgan continuă să deschidă noi filiale. La fel și Bank of America și Wells.

Conform buletinelor OCC recente, Bank of America plănuiește să deschidă noi sucursale în locații precum Pittsburgh, Ohio și Utah, în timp ce Wells va deschide birouri în cartierele New York City, Brooklyn și Queens.