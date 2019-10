Vine cutremurul la Interne? Marcel Vela, ministrul propus de PNL, anunță o resetare în sistem

Ministrul propus de PNL la Interne, senatorul Marcel Vela, a declarat marți, la audierea sa în comisiile parlamentare, că se impune o reforma a jandarmeriei, a politiei romane, precum si desecretizarea documentelor despre violentele din 10 august din fata Guvernului.

Vela a zis ca in ultima perioada Jandarmeria a facut mai multe greseli, iar Politia s-a aratat incapabila sa gestioneze episoade delicate. „Inregistram o scadere a increderii populatii in acest institutii esentiale ale statului. Se impune ca impreuna, Guvern si Parlament, sa lucram pentru a initia o reforma pentru depolitizare”, a zis ministrul propus. Vela a indicat ca trebuie reformat cadrul legal sub care functioneaza Jandarmeria si ca mai este nevoie de reorganizarea Politiei Romane, inclusiv limitarea mandatelor de conducere pentru sefii de inspectorate judetene. Desecretizarea tuturor documentelor legate de evenimentele din 10 august, de la protestele din Piata Victoriei, sunt alta urgenta anuntata de Vela.