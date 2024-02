Violențe de o ferocitate greu de imaginat: două triburi s-au bătut cu tot ce au prins în mână/ VIDEO

Bilanţul victimelor a ceea ce pare să fi fost o ambuscadă ar putea creşte, a declarat comisarul adjunct al poliţiei, Samson Kua. "Credem că mai există cadavre în tufişuri", a adăugat el.

Faptele au avut loc în apropiere de oraşul Wabag (nord), în zona muntoasă, la circa 600 km nord-vest de capitala Port Moresby, a precizat şeful poliţiei David Manning, potrivit AFP.

Poliţia a primit înregistrări video şi fotografii de la locul violenţelor. Acestea prezintă imagini cu cadavre însângerate, cu răni grave, aşezate unul lângă altul pe marginea drumului sau îngrămădite în spatele unui camion.

Confruntările tribale, adesea declanşate de dispute teritoriale şi acuzaţii de furt, afectează de secole această parte a insulei. Afluxul de arme automate a făcut ca luptele să fie mai sângeroase.

Se spune că luptele continuă într-o zonă rurală din apropierea locului unde au avut loc violenţele soldate cu zeci de morţi.

Guvernul insulei a încercat represiunea, medierea, amnistia şi o serie de alte strategii pentru a controla violenţele, fără prea mult succes.

Armata a trimis aproximativ o sută de soldaţi în regiune, dar acest lucru a avut un impact limitat, iar serviciile de securitate rămân în continuare lipsite de personal şi insuficient înarmate.

Violenţele au loc adesea în comunităţi izolate, clanurile lansând raiduri sau ambuscade pentru a se răzbuna pentru atacuri anterioare.

Poliţia, care este foarte prost plătită, afirmă că nu dispune de resursele necesare pentru a-şi îndeplini sarcinile. Unele dintre armele lor ajung în mâinile membrilor triburilor.

