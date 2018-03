Vlad Cosma, audiat de Inspecția Judiciară înainte de pronunțarea sentinței: 'Voi arăta cum au fost contrânși martorii'

Fostul deputat Vlad Cosma s-a prezentat marți dimineață la sediul Inspecției Judiciare pentru a depune noi documente împotriva celor patru procurori de la DNA Ploiești.

„Doamnele de aici vor să-mi pună mai multe întrebări pentru a lămuri situația. Eu sunt pregătit, ca de obicei, cu documente. Niște documente care completează tabloul pe care l-am prezentat. Declarații ale unor persoane care au trăit niște abuzuri (...) ca să se poată demonstra toate aceste abuzuri din ultimii trei, patru ani. (...) Constatăm că au început să se oprească aceste fenomene în județul Prahova, ceea ce este un lucru bun”, a spus Vlad Cosma.

Întrebat dacă are emoții cu privire la pronunțarea finală din dosarul său, Vlad Cosma a declarat: „Orice om are emoții, dar suntem optimiști. Cred că va fi o soluție bună. (...) Acolo s-au fabricat niște probe (...) se triplau martori. Am încredere în justiție, nu am încredere în cei patru procurori de la Ploiești”.

Conducerea Inspecţiei Judiciare a decis sesizarea din oficiu pentru verificări prealabile pentru a stabili dacă există indicii privind săvârşirea vreunei abateri disciplinare în cazul înregistrărilor prezentate de fostul deputat Vlad Cosma.

Fostul deputat Vlad Cosma a depus și o plângere penală împotriva a patru procurori de la DNA Ploieşti, printre care Lucian Onea şi Mircea Negulescu, acuzându-i de compromiterea intereselor justiţiei, cercetare abuzivă, represiune nedreaptă sau abuz în serviciu.