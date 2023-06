Vlad Filat revine în politică: Mă gândesc să candidez la funcția de președinte PLDM. Congresul va avea loc pe 2 iulie

Fostul prim-ministru, fondatorul Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat, spune că se gândește să candideze la funcția de președinte al formațiunii, însă, decizia nu a luat-o, deocamdată. „Nu am să cochetez”, a declarat ex-premierul în cadrul emisiunii UNInterviu pentru UNIMEDIA. Totodată, acesta a anunțat că, Congresul PLDM va fi pe 2 iulie.

„Congresul PLDM trebuia să fie pe data de 27 mai, dar am amânat din motive că avem anumite situații în organizațiile teritoriale pe care le facem din nou și inclusiv acest subiect al fuzionării a fost la bază”, a spus Filat.

„La Congres se va alege președintele partidului. Nu am să cochetez acum și nu am sa spun că nu știu dacă am sa fiu votat. De gândit mă gândesc, dar decizia de a candida în funcția de președinte al PLDM, vă spun foarte sincer, nu am luat-o și nu cochetez, pentru că eu înțeleg că dacă voi candida, sa mă ierte colegii că anticipez, eu voi fi votat.

Eu privesc acest exercițiu nu pentru a obține o funcție, eu am fost acolo. Eu am fost fondator al acestui partid, am fost președintele acestui partid, am fost prim-ministru, am avut putere. Pentru mine, nu asta este important, dacă putem împreună, într-o formulă sau alta să ajutăm să mișcăm lucrurile înainte este bine, dar dacă nu, eu am destulă rațiune și caracter ca să fac și un pas înapoi sau într-o parte, dacă e cazul”, a conchis fostul prim-ministru.

Anterior, fostul premier, Vlad Filat, a declarat că nu exclude revenirea sa la cârma Partidului Liberal Democrat din Moldova. „Nu există așa obiectiv la etapa actuală, însă dacă să fiu sincer nu exclud o asemenea situație. Lucrurile vor fi tranșate atât în cadrul conferințelor care vor avea loc la nivelul organizațiilor teritoriale, dar sigur la congres va fi pus punct pe acest subiect”, a spus acesta, într-un interviu.