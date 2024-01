Vladimir Putin și-a trimis spionii să localizeze unitățile HIMARS și Bradley, care îi distrug armata - Video

Vladimir Putin și-a trimis spionii să localizeze HIMARS și Bradley, care îi distrug armata. Ultimul atac de succes al regimentului 14 al Forțelor Armate ale Ucrainei, a distrus sau avariat cu HIMARS cel mai recent complex de recunoaștere de artilerie rusă 1K148 „Yastreb-AV”, un SAM Buk-2 și Buk-3, un obuzier autopropulsat de 152 mm „Giatsint-S” și un radar de contrabaterie.

Sponul rus a fost prins ăn Donețk de Serviciul de securitate al Ucrainei.

Este vorba de un locuitor din Mirnograd care a corespondat pe Telegram cu un reprezentant al FSB din toamna anului 2023, transmițându-i informații despre bazele în care erau staționați soldații ucraineni în luna decembrie.

În mod crucial, spionul, urmând instrucțiunile FSB, a determinat locația unităților Forțelor Armate din Mirnograd și Pokrovsk și le-a marcat pe o hartă pe care a transmis-o reprezentantului FSB.

⚡️????????Himars destroyed/damaged the latest ????????Russian artillery reconnaissance complex 1K148 "Yastreb-AV", SAM Buk-2 and Buk-3, 152-mm self-propelled howitzer "Giatsint-S" and counterbattery radar "Zoopark". The work of the 14th regiment of the Armed Forces of Ukraine pic.twitter.com/z1eZDhgu0L