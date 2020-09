'Voi munci cât pot eu de mult pentru ca, în cel mai scurt timp, Dinamo să înceapă să arate bine, să aibă rezultate', este mesajul lui Contra către fani

Antrenorul FC Dinamo, Cosmin Contra, le promite suporterilor ca va munci cât mai mult pentru ca Dinamo să revină în prim-planul fotbalului românesc, potrivit news.ro.

"Mi-e dor de suporteri, acum doi-trei ani de zile când am mai fost la Dinamo, e clar că fiecare meci pe care l-am disputat cu suporteri a fost extraordinar, mai ales pe Arena Naţională suporterii au venit şi au făcut o atmosferă foarte bună, au pus presiune pe adversari. Ne lipsesc suporterii, dar vreau să le transmit că voi munci cât pot eu de mult şi voi încerca ca, în cât mai scurt timp, Dinamo să înceapă să arate bine, să joace un fotbal plăcut, să aibă rezultate şi să fim din nou în lupta pentru intrarea în play-off", a declarat Contra, într-o conferinţă de presă.

Transferurile la Dinamo nu s-au încheiat, a precizat Contra, care a menţionat că discută şi cu jucători români să vină la formaţia din Şoseaua Ştefan cel Mare.

Citește și: DOCUMENTE EXPLOZIVE - Apa pretins potabilă de la fântânile publice din Sectorul 2 NU ESTE POTABILĂ! Conține microbacterii peste limita legală, inclusiv E-Coli

"Avem nevoie să ne mişcăm repede pe piaţa transferurilor pentru că după primul meci aveam nevoie de aducerea unor jucători cu experienţă, jucători care pot să aducă un plus de valoare echipei. Am avut norocul ca directorul sportiv Rufo să se mişte foarte repede împreună cu cei care îl ajută şi să putem aduce şase jucători în această săptămână. Aşteptăm de la ei ca jocul echipei să se îmbunătăţească foarte repede să înceapă să vină şi rezultatele, jucătorii tineri să crească mult mai repede alături de ei şi această îmbinare între experienţă şi tinereţe să aibă un numitor comun, Dinamo să revină acolo unde îi este locul, între primele echipe din România. Cred că noii jucători ştiu unde au venit. Cu toţi cei cu care am vorbit să-i fac să vină la Dinamo, am încercat să-i fac să înţeleagă ceea ce înseamnă Dinamo. Ei ştiu la ce echipă au ajuns şi sunt sigur că unii dintre ei se vor adapta mai repede, alţii poate vor avea nevoie de mai mult timp, sper din toată inima ca eu să reuşesc să formez o echipă în cât mai scurt timp. Vom încerca să vedem ce ne mai lipseşte în angrenajul echipei, avem discuţii şi cu doi-trei jucători români, aş dori din toată inima ca aceaste negocieri să se ducă la bun sfârşit şi să aducem şi doi jucători de valoare din campionatul României. Nu este uşor, dar vom încerca şi lucrul ăsta şi, în funcţie de necesităţile echipei, vom încerca să mai aducem jucători", a spus el.

Contra a renunţat la unii fotbalişti care au fost împrumutaţi la alte echipe. El a declarat că o parte dintre jucătorii echipei a doua se vor antrena cu prima formaţie.

"Am considerat că pe anumiţi jucători nu mai contez în actualul sezon, am fost onest cu ei, cinstit cu ei şi le-am spus lucrul ăsta imediat după primul meci, prefer ca jucătorii să ştie din prima zi ce aştept de la ei şi prefer ca ei să meargă să joace, nu să rămână şi să stea în tribună, pentru că îi pierdem pe ei ca jucători şi poate pe viitor, jucând la alte echipe, pot reveni la Dinamo. Vor fi mulţi jucători de la Dinamo B care se vor antrena cu prima echipă. Dacă nu vor juca la prima echipă sigur vor avea posibilitatea să aibă meciuri în picioare în Liga a III- a, ceea ce pentru mine este un lucru extraordinar. Ceea ce transmit primei echipe trebuie să fie transmis şi la echipa a II-a, jucătorii să dea totul pentru aceste culori", a mai spus el.

Antrenorul dinamovist a lăudat viitoarea adversară a formaţiei sale, FC Botoşani, pe care o consideră favorită în meciul de vineri: "Urmează un meci important cu o echipă care joacă Europa League, cu o echipă cu un fotbal total, de atac, din punctul meu de vedere favorită pentru meciul de vineri. E o echipă dinamică, care mie îmi place foarte mult. Din ce am văzut în ultimele 5-6 meciuri, îm place din ce în ce mai mult această echipă, pentru că joacă un fotbal plăcut, joacă un fotbal dinamic, îşi creează multe ocazii, marchează multe goluri. Este o echipă foarte bună şi pentru asta ar trebui felicitat antrenorul Croitoru pentru felul în care a pus echipa pe teren şi felul în care joacă echipa. Jucăm pe Dinamo, ne-am fi dorit să jucăm pe Arena Naţională, dar din păcate gazonul nu se prezintă în condiţii foarte bune şi, închizându-se acest stadion pentru lucrări, ne întoarcem acasă, în Groapă şi vom încerca să arătăm mai bine din punct de vedere fizic şi tactic şi să încercăm să ne ridicăm la nivelul Botoşaniului."

Meciul FC Dinamo - FC Botoşani va avea loc, vineri, de la ora 21.00, în etapa a III-a a Ligii I.