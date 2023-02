Volodimir Zelenski, primit de Regele Charles al III-lea la Palatul Buckingham (Video)

Preşedintele Volodimir Zelenski, aflat în vizită-surpriză în Marea Britanie, s-a întâlnit miercuri după-amiază cu Regele Charles al III-lea, care l-a primit la Palatul Buckingham.

Cei doi lideri au fost fotografiaţi dând mâna înainte ca regele să-l primească în audienţă pe preşedintele ucrainean.

Este pentru prima dată când monarhul britanic, care a urcat pe tron în septembrie, după moartea mamei sale, Elisabeta a II-a, se întâlneşte cu preşedintele Ucrainei.

Zelenski s-a întâlnit anterior cu premierul Rishi Sunak şi a rostit un discurs în Parlamentul de la Londra, cerând Marii Britanii să furnizeze Ucrainei avioane pentru a lupta împotriva Rusiei. El le-a spus parlamentarilor că îi va transmite Regelui Charles recunoştinţa sa şi din partea tuturor ucrainenilor pentru sprijinul acordat atunci când încă era prinţ de Wales.

Major Johnny Thompson and Sir Clive Alderton greet President Zelenskyy as he arrives at Buckingham Palace for an audience with The King. pic.twitter.com/OLOZlAU3QN