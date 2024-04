Vreme schimbătoare la primele ore - ANM a emis avertizare cod galben

Valabil de la : 07-04-2024 ora 9:00 până la : 07-04-2024 ora 11:00



In zona : Județul Maramureş: Târgu Lăpuș, Suciu de Sus, Cupșeni, Lăpuș, Coroieni, Vima Mică;

Județul Cluj: Cluj-Napoca, Gherla, Baciu, Apahida, Florești, Cășeiu, Cojocna, Bonțida, Iclod, Feleacu, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Sic, Chiuiești, Cuzdrioara, Fizeșu Gherlii, Câțcău, Vad, Dăbâca, Jichișu de Jos;

Județul Sălaj: Gâlgău, Ileanda, Șimișna, Poiana Blenchii, Rus, Lozna;

Județul Bistriţa-Năsăud: Beclean, Nimigea, Târlișua, Căianu Mic, Șintereag, Braniștea, Petru Rareș, Uriu, Negrilești, Șieu-Odorhei, Chiuza, Ciceu-Giurgești, Ciceu - Mihăiești;



Se vor semnala : local ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m.