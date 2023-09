Vremuri grele pentru iubitorii de dulciuri: cu cât se vor scumpi sucurile și bomboanele în perioada următoare

Guvernul a decis forma finală a ordonanței de austeritate, aducând vești proaste pentru români. Majorarea accizelor și creșterea TVA-ului vor duce la creșterea prețurilor alimentelor. Astfel, implementarea ordonanței va aduce semnificative creșteri de prețuri pentru multe alimente, care pot ajunge chiar și cu 25% mai scumpe.

O categorie de alimente va suporta scumpiri chiar și cu 25% în perioada următoare, după ce Guvernul a decis forma finală a ordonanței austerității. Este vorba despre creșterea prețului la produsele cu un conținut mare de zahăr și la produsele tradiționale bio.

Concret, alimentele care se vor scumpi sunt cele cu o concentrație de 10 grame de zahăr la 100 de grame de produs. În cazul lor, TVA-ul va crește de la 9% la 19%. Din acest motiv, prețul sucurilor, al bomboanelor și al dulciurilor va crește chiar și cu 25%, scrie spynews.ro.

Cu toate acestea, valoarea TVA-ului în cazul altor tipuri de alimente, mai ales a celor de bază, va rămâne la fel ca până acum, astfel că nu vor exista creșteri de prețuri.

Scumpiri pe toate fronturile

Trebuie spus însă că altă categorie de produse s-a scumpit semnificativ de la 1 septembrie. Este vorba despre țigări, sucuri și băuturi alcoolice. În cazul acestora accizele au crescut, fapt care a dus și la creșterea prețurilor la raft.

O altă lovitură pentru români, anunțată de Guvern este aceea că facturile la energie ar putea să se scumpească, din cauza faptului că plafonarea prețului ar putea fi eliminată. Această scumpire i-ar afecta pe români în aproximativ doi ani, deoarece scăderea procentului se va face pe etape.

Alimentele rămân în topul scumpirilor

Alimentele au rămas motorul scumpirilor, menținând inflația la același nivel ca în luna trecută, de 9,4%.

Potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS), în luna august a acestui an, preţul zahărului a fost cu 30,20% mai mare comparativ cu august 2022, cel al margarinei a urcat cu 20,85%, în timp ce ouăle s-au scumpit cu 19,69%, peştele proaspăt cu 18,7%, peştele şi conservele din peşte cu 18,44%, iar berea cu 17,82%.

Preţul uleiului a scăzut, în ritm anual, cu 21,47%, uleiul, grăsimile şi slănina cu 17,45%, făina s-a ieftinit cu 12,25%, produsele de morărit cu 8,61%, iar mălaiul cu 3,43%. Faţă de luna iulie a acestui an, cel mai mult s-au scumpit citricele şi alte fructe meridionale (plus 4,88%), carnea de bovine (plus 1,14%), conservele din fructe (0,99%), conservele şi alte produse din peşte (0,82%) şi preparatele din carne (0,7%).

Faţă de luna precedentă, medicamentele au costat mai mult cu 20,78%, iar în ceea ce priveşte serviciile, în ultimul an cel mai mult au crescut tarifele în transportul aerian – plus 19,12%, în sectorul apă, canal, salubritate – plus 19,11% şi igienă şi cosmetică – plus 17,15%.