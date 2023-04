WhatsApp va implementa o nouă funcţie: 'păstrarea' mesajelor care dispar.

WhatsApp le va permite acum oamenilor să împiedice dispariţia mesajelor. Utilizatorii vor trebui să fie de acord ca mesajele lor să rămână, cu ceea ce aplicaţia spune că este o „superputere a expeditorului”, informează Mediafax.

Aplicaţia a permis oamenilor să îşi seteze mesajele să se şteargă automat după un anumit timp. Aplicaţia spune că această funcţie este menită să permită ca discuţiile pe WhatsApp să fie mai conversaţionale, fără ca utilizatorii să fie nevoiţi să se îngrijoreze că lucrurile pe care le spun rămân pentru totdeauna.

Dar aceasta înseamnă, de asemenea, că unele mesaje importante pot dispărea înainte de a fi salvate. Un alt utilizator ar putea trimite un link important sau o informaţie importantă, de exemplu, pe care destinatarul doreşte să o păstreze pentru mai mult timp, potrivit Independent.

Acum, WhatsApp spune că va oferi o funcţie exact în acest scop, cunoscută sub numele de "Keep in Chat". Se referă la acest instrument ca la o "superputere a expeditorului", deoarece permite ca acele mesaje să rămână în continuare, dar numai dacă persoana care le-a trimis este de acord.

Atunci când este trimis un mesaj pe care o persoană doreşte să-l păstreze, aceasta poate face click pe el şi alege opţiunea de a păstra mesajul. Va trimite apoi o notificare către expeditor, oferindu-i opţiunea de a se opune deciziei.

Dacă îl împiedică să fie salvat, decizia este definitivă, iar mesajul va fi eliminat de pe dispozitivele tuturor atunci când expiră cronometrul normal. Acest lucru este menit să le permită oamenilor să aibă "ultimul cuvânt de spus" cu privire la ceea ce se întâmplă cu mesajele pe care le-au trimis, a precizat WhatsApp.

Dacă persoana este de acord ca mesajul să fie salvat, acesta va primi o mică pictogramă de marcaj. Pe lângă faptul că va rămâne în cadrul chat-ului, mesajul va fi adăugat la un dosar "Mesaje păstrate", unde pot fi văzute împreună, aranjate în funcţie de chat-ul din care au provenit.

Funcţia va fi "implementată la nivel global în următoarele câteva săptămâni", a precizat WhatsApp.

Funcţia de dispariţie a mesajelor de pe WhatsApp permite oamenilor să aleagă dacă mesajele vor fi şterse după 24 de ore, şapte zile sau 90 de zile. Aceasta poate fi activată fie pentru toate chat-urile, fie doar pentru anumite discuţii, iar ambele opţiuni pot fi alese din setările WhatsApp.

Aceasta este una dintre o serie de funcţii de confidenţialitate şi securitate despre care WhatsApp spune că sunt menite să asigure că mesajele nu ajung în mâini greşite. Unele dintre aceste caracteristici, cum ar fi criptarea end-to-end, s-au dovedit a fi controversate, guvernul britanic încercând să limiteze utilizarea lor.