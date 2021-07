You Tuber-ul Patrick Shyu, acuzat că a proiectat un sistem de 'pompare și descărcare' a milioane de dolari

Un fost conducător tehnic Google și YouTuber cu peste 1,1 milioane de abonați a fost acuzat că a proiectat un sistem de „pompare și descărcare” de milioane de dolari.

Patrick Shyu, cunoscut pseudonim sub numele de TechLead pe YouTube, a lansat tokenul Million (MM) prin intermediul Initial Dex Offering (IDO) pe principalul schimb descentralizat Uniswap pe 1 iulie.

Site-ul web al proiectului, descrie Million, ca fiind o criptomonedă pre-minată, cu o sursă fixă ​​de un milion de jetoane, care sunt susținute de câte un USDC fiecare per jeton. Site-ul web subliniază faptul că, în ciuda faptului că este susținut doar cu 1 milion de dolari de stablecoins, MM nu are „nicio valoare maximă”.

După ce a avut un preț de 1,00 dolari la lansare, MM a văzut o creștere enormă de 3.500% în doar trei zile pentru a atinge 36,87 dolari pe 4 iulie. Prețul sa prăbușit de atunci, scăzând cu 58% pentru a sta în jur de 15,26 dolari în momentul scrierii.

Prăbușirea imediată care a urmat prețului ridicat al Million a dus la acuzații că proiectul este o pompă și o descărcare de gestiune pe Twitter, utilizatorul „DCF GOD” evidențiind sumele mari de lichiditate care au fost extrase de la Uniswap de aceeași adresă care a bătut jetoanele MM, conform cointelegraph.com

„Prin eliminarea lichidității și nu prin vânzare, el vinde efectiv fără a„ vinde ”. În acest fel, el nu trebuie să spună comunității că a vândut în timp ce toți cumpărau, ci doar trebuie să își țină promisiunea inițială de a păstra 1m de lichiditate din USD ", au argumentat ei.

Okay last tweet since I have folks telling me I don't know how uniswap works



You can ignore all the liquidity stuff and just compare balances



Techlead start balance:

- 1M $USDC

- 1M $MM



Techlead current balance:

- 3M $USDC

- about 113k $MM



He has sold MM and gained $2M