Zeci de mii de la belaruși din nou în stradă în ciuda amenințărilor cu folosirea muniției de război. Protestele s-au mutat la periferie (VIDEO)

Zeci de mii de oameni au defilat pe străzile din Belarus, duminică, într-un nou protest faţă de preşedintele Aleksandr Lukaşenko, în ciuda riscului ca poliţiştii să folosească gloanţe adevărate. Forţele de ordine au reţinut aproximativ 100 de manifestanţi, relatează AFP preluat de news.ro

Această acţiune de protest este prima de amploare de după ultimatumul dat marţi de Svetlana Tihavonskaia lui Lukaşenko. Opozanta i-a cerut preşedintelui să plece de la putere până la 25 octombrie, ameninţând că altfel va lansa un apel la grevă generală.

#Belarus Day 71. This video shows the scale of the protest in #Minsk. People changed the route today. Internet was shutdown, hundreds of people have been detained across the country. Security forces deployed stun grenades/firecrackers and shot with rubber bullets. pic.twitter.com/aADWHE1nqf