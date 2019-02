Zegrean, ieșire EXPLOZIVĂ după OUG lui Tudorel Toader: 'Moțiunea de cenzură este singura metodă democratică de înlăturare de la putere, nu ieșitul în stradă'

Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, iese la rampă după ce Guvernul a aprobat OUG prin care sunt modificate legile justiției. Într-un interviu pentru ziare.com, Zegrean spune că „Ordonanța de urgență se dă în domenii care sunt nereglementate și care necesită o reglementare urgentă”, or în cazul de față este „a treia modificare”. Zegrean consideră că ieșitul în stradă nu rezolvă nimic și că moțiunea de cenzură este singura soluție democratică.

„Din 2003, de cand s-a modificat Constitutia, tot am sperat cu totii ca se va renunta la ordonantele de urgenta sau macar nu se va mai abuza de ele. Dar asta nu s-a intamplat. S-a ajuns sa se dea chiar si 200, 280 de ordonante intr-un an! Ar insemna ca Romania este mereu intr-un dezastru, un cutremur, o inundatie, pentru ca doar atunci dai ordonanta de urgenta. Ordonanta de urgenta se da in domenii care sunt nereglementate si care necesita o reglementare urgenta. Or, in domeniul organizarii judecatoresti avem recent trei legi modificate si remodificate. Culmea, acum este a treia remodificare! Nimic nu justifica adoptarea acestor modificari prin ordonanta de urgenta. Poate doar spaima ca, daca le pun in dezbatere publica, vor fi cumva oprite.”, a spus Zegrean.

NEAȘTEPTAT - Rusia va recunoaște rezultatele alegerile anticipate din Venezuela, dar cu o condiție: 'Nu vedem niciun obstacol'

Fostul președinte CCR a spus, de asemenea, că blocajele în justiție deja au apărut.

„Luni, de exemplu, la Inalta Curte s-au amanat cauzele pentru ca nu se stia cine intra in instanta, cine reprezinta Parchetul, asa ca au facut cerere la completul de dezlegare a problemelor de drept ca sa le spuna ei. Plus ca mai este si povestea aceasta ca nu mai pot fi numiti sefi interimari la Parchete. Si asta nu e gluma, pentru ca la Parchet seful ierarhic semneaza actele.”, a declarat Zegrean, adăugând că pentru „ei” e din ce în ce mai bine.

De asemenea, fostul șef CCR a vorbit și despre lipsa de reacție a magistraților.

„Probabil ca le este si frica, probabil ca le este comod asa. Apoi, practic, pe ei nu ii ataca nimeni. Nu vedeti ca s-a abandonat ideea cu raspunderea judecatorilor? Asa ca putin le pasa lor cine e sef la Parchet si cine e sef la Inalta Curte. Reactioneaza doar cei care vor sa le ia locul... Si, apoi, ce sa faca? Sa iasa in strada? Nu rezolvi nimic in strada. Noi spunem ca Romania este stat de drept, asa scrie in Constitutie. Acest partid aflat la putere a fost ales prin vot democratic si nimeni nu a contestat acel vot. Motiunea de cenzura este singura metoda democratica de inlaturare de la putere, nu iesitul in strada. Nu putem justifica inlaturarea lor prin forta de la putere, noi cei care vorbim despre stat de drept.”, a mai spus Zegrean