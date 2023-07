Zelenski, mesaj dur pentru Putin: 'Marea Neagră nu aparține Rusiei'

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că Marea Neagră nu aparține Rusiei, amintind Moscovei că în zona respectivă se mai află Ucraina, Turcia, România și Bulgaria. Potrivit Ukrinform, liderul ucrainean a făcut declaraţia respectivă în cadrul celei de-a 14-a ediţii a Aspen Security Forum, desfăşurat în SUA.

"Noi căutăm o ieșire. Am făcut apel la secretarul general al ONU, António Guterres, am vorbit personal cu acesta. Am vorbit cu președintele Erdoğan (Recep Erdoğan, preşedintele Turciei, n.r.). Discutăm despre această criză. Vedem anumite căi de ieșire. Dacă reușim, dacă Erdoğan reuşeşte, dacă ONU este și mai puternică - eu cred că vom reuși" - a afirmat Volodimir Zelenski, potrivit Rador.

Preşedintele ucrainean a subliniat că Marea Neagră nu aparține Federației Ruse.

"Acolo este Ucraina, sunt Turcia, România, Bulgaria. Vorbim cu toate țările de pe litoralul Mării Negre. Avem relații omeneşti pragmatice și, ceea ce este foarte important, avem relații juridice cu toți, cu excepția Rusiei. Rusia crede că Marea Neagră este pur rusească" - a declarat preşedintele Zelenski.

Totodată, liderul ucrainean a remarcat că în Rusia, atât societatea, cât și armata sunt demotivate și dezbinate, deoarece Federația Rusă nu are nici victorii pe front, nici realizări în viața economică. Volodimir Zelenski a mai îndemnat comunitatea internaţională să nu îşi piardă unitatea, aceasta reprezentând criteriul învingătorilor în momentul de faţă