Zidane: 'Suntem bucuroşi că ne-am calificat, dar încă nu am câştigat nimic' / Klopp: 'Am pierdut calificarea la Madrid'

Tehnicianul echipei Real Madrid, Zinedine Zidane, a declarat, miercuri seară, după calificarea în semifinalele Ligii Campionilor, că este încântat de acest succes, dar formaţia sa încă nu a "câştigat nimic", potrivit news.ro.

“Am meritat calificarea, dar ştiam că va fi dificil. Am controlat bine jocul, am muncit mult şi sunt încântat pentru băieţi. Era extrem de important pentru noi să ne calificăm. Suntem bucuroşi că ne-am calificat, dar încă nu am câştigat nimic. Încă suntem în luptă în ambele competiţii. Sunt mândru de echipă şi de tot ce facem”, a spus Zidane.

Citește și: EXCLUSIV Fostul ministru Pintea IA CU ASALT specialiștii din DNA

De cealaltă parte, Jurgen Klopp a declarat că Liverpool a pierdut calificarea la meciul tur. “Prestaţia generală a echipei a fost bună, mult mai bună decât în tur, însă nu am pierdut calificarea acum, am pierdut-o la Madrid. A fost un meci dificil pentru Real Madrid, am fost buni, am fost agresivi, am jucat foarte bine în unele momente. Am avut ocazii mari la început. Sunt situaţii în care Mo Salah înscrie cu ochii închişi, dar nu a fost cazul şi acum...”. a afirmat Klopp.

Echipa Real Madrid s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor, după ce a remizat, miercuri, în deplasare, scor 0-0, cu Liverpool în manşa secundă a sferturilor de finală. În tur, madrilenii s-au impus cu scorul de 3-1.