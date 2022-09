Ziua vieţii sălbatice, a nucilor de macadamia şi a suplimentului la desert

Fiecare zi este specială şi merită celebrată, mai ales atunci când există motive în plus în calendar. Fie că este vorba despre sărbători cunoscute în toată lumea, sau de ocazii mai puţin ştiute, în orice zi a anului există cel puţin o sărbătoare demnă de atenţie, ce oferă un motiv în plus atât de amuzament, cât şi de extindere a ariei de cunoaştere sau de sporire a gradului de conştientizare.

Pentru a ne bucura pe deplin de fiecare zi a anului, ne lăsăm inspiraţi şi de unul dintre celebrele dialoguri ale îndrăgitelor personaje ale lumii de basm create de scriitorul britanic A.A. Milne în urmă cu puţin peste un secol, în cartea sa pentru copii "Winnie-the-Pooh": "- What day is it?, asked Pooh. - It's today, squeaked Piglet. - My favorite day, said Pooh'' ('' - Ce zi este?, întrebă Pooh. - Este astăzi, guiţă Piglet. - Ziua mea favorită, spuse Pooh'').

Aşadar, ziua de astăzi cu unele dintre sărbătorile ei ar putea fi ziua preferată a multora dintre noi.

Ziua vieţii sălbatice

În fiecare an se pierd numeroase specii de animale şi plante în faţa dezvoltării şi expansiunii economice umane, dar prin efortul organizaţiilor de conservare a naturii, a responsabililor sanctuarelor naturale dar şi al grădinilor şi parcurilor zoologice, rata dispariţiei speciilor de plante şi animale este încetinită. Ziua vieţii sălbatice (#WildlifeDay), sărbătorită în Statele Unite ale Americii, a fost înfiinţată în scopul de a le reaminti tuturor despre creaturile din natură care nu se pot apăra singure în faţa ameninţărilor de sorginte antropogenică, informează Agerpres.

Această zi a fost aleasă în amintirea naturalistului australian Steve Irwin, supranumit "vânătorul de crocodili", care a murit la 4 septembrie 2006.

Steve Irwin, un entuziast al faunei sălbatice, a devenit cunoscut datorită documentarelor sale de pe Discovery şi a filmelor artistice în care a jucat.

Steve Irwin a murit în urma unui atac al unei pisici de mare. El a fost înţepat de mai multe ori în piept de către animal, răni care i-au provocat o hemoragie masivă. Înţepăturile i-au perforat toracele, ajungându-i la inimă şi plămân. Acesta se afla în larg pentru filmarea unei serii documentare numite "Ocean's Deadliest" în apropierea portului Douglas, Queensland. În urma atacului, colegii l-au adus pe Irwin înapoi pe ambarcaţiune pentru a-i acorda ajutor medical. Din păcate a fost declarat la scurt timp decedat.

Moartea lui Irwin este considerată singurul atac mortal al unei pisici de mare filmat de către o cameră video. Înregistrările cu moartea lui Irwin au fost la scurt timp distruse, din dorinţa familiei. Irwin a lăsat o soţie văduvă şi doi copii, Bindi şi Robert.

Ştirea decesului faimosului iubitor de animale a făcut rapid înconjurul lumii. În Australia, au fost trimise sute de scrisori de condoleanţe familiei şi au fost depuse flori la "Australia Zoo", parcul zoologic deţinut de Steve Irwin.

Ziua nucilor de macadamia

Australia este faimoasă pentru numeroase lucruri, mare parte dintre ele mortale, dar nucile de macadamia reprezintă o savuroasă şi hrănitoare excepţie de la regulă. Ziua nucilor de macadamia (#MacadamiaNutDay) a fost înfiinţată în scopul de a atrage atenţia asupra acestor delicioase nuci dar şi asupra poveştii lor interesante.

Copacii de macadamia sunt endemici Australiei şi sunt împărţiţi în nouă specii, dintre care doar două produc nuci comestibile şi delicioase. Aceste nuci, denumite "maroochi", nuci de Queensland, nuci "bauple" sau nuci "hawaiene" au ajuns să fie consumate şi apreciate în toate colţurile lumii.

Aceste nuci au fost descoperite de Allan Cunningham în 1828, dar au primit numele de nuci de macadamia abia 29 de ani mai târziu. Nucile culese de Cunningham au fost pur şi simplu puse la păstrare, nefiind examinate. Câţiva ani mai târziu, asistentul botanistului Walter Hill a mâncat nişte nuci provenite de la un arbore descoperit de curând în pădurile subtropicale din sud-estul statului Quueensland (Australia). Se zvonea că nucile ar fi otrăvitoare. Acesta însă nu s-a simţit rău după ce a mâncat nucile, ba dimpotrivă, le-a găsit de-a dreptul delicioase. În 1857, un coleg al lui Walter Hill, botanistul Ferdinand von Mueller din Melbourne, a numit acest gen de arbori Macadamia, după bunul său prieten dr. John Macadam.

Ziua suplimentului la desert

Tot la 4 septembrie, cei mai pofticioşi dintre noi sărbătoresc ziua în care pot mânca două deserturi (#EatanExtraDessertDay). Viaţa are suişuri şi coborâşuri şi poate deveni uneori stresantă, dar desertul este mereu dulce. Iar în ziua de 4 septembrie suntem invitaţi să solicităm un supliment la desert. Poate că vor fi obiecţii cu privire la numărul de calorii, prea mult zahăr etc. dar toate aceste obiecţii vor fi aduse la tăcere pentru că, nu avem ce face, este ziua suplimentului la desert!