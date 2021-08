A XVII-a ediţie a BIFF: participă regizori consacrați și sunt difuzate filme premiate la festivaluri internaţionale

Filme premiate la festivaluri internaţionale de prestigiu şi pelicule ale unor regizori consacraţi precum Andrei Konchalovsky, Gaspar Noe şi Pedro Almodovar vor putea fi văzute la cea de-a XVII-a ediţie a Bucharest International Film Festival (BIFF) care va avea loc la Bucureşti, în perioada 3-12 septembrie, arată Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, ediţia 2021 a BIFF este organizată de către Fundaţia CHARTA, în colaborare cu Asociaţia Culturală "Grigore Vasiliu Birlic", sub înaltul patronaj al Principelui Radu al României.

"Este o onoare să luăm parte la acest eveniment cultural deosebit. Ne bucurăm că prin intermediul Asociaţiei Culturale 'Grigore Vasiliu Birlic' putem susţine ediţia din 2021 a BIFF, un eveniment care a dovedit prin longevitatea sa standardele înalte în ceea ce priveşte conţinutul pe care îl oferă publicului cinefil. Ne dorim ca prin această frumoasă asociere cu BIFF să aducem mai aproape această bucurie pe care Birlic o avea atunci când juca pe scenă. Îndemnăm publicul din România să descopere sau să redescopere bucuria filmului de artă văzut din cinema. Există un potenţial imens pentru producţia cinematografică din România, iar acest lucru poate să înceapă aici continuând şi descoperind împreună la BIFF bucuria filmului" a menţionat Alex Şerban, preşedintele Asociaţiei Culturale "Grigore Vasiliu Birlic".

Publicul cinefil va putea viziona producţii româneşti şi străine în cele şapte secţiuni ale festivalului: competiţia oficială de lungmetraj (curatoriată de Mirona Radu, managerul de programe al BIFF), Panorama, Focus: Grecia, secţiunea istorică "100 de ani de la naşterea Regelui Mihai I al României", Programul Special Spania, Romanian Authors şi Socially United in Cinema.

Secţiunea Panorama din cadrul BIFF 2021 este dedicată filmelor recente ale unor autori consacraţi precum Andrei Konchalovsky, Gaspar Noe, Pedro Almodovar, filme care au fost premiate la festivaluri internaţionale, unele din ele fiind prezentate în premieră mondială pe durata festivalului.

Printre filmele care vor putea fi văzute în secţiunea Panorama se numără "Dear comrades!" (2020, r. Andrei Konchalovsky), "Il Peccato" (2019, r. Andrei Konchalovsky), "Lux Aeterna" (2019, r. Gaspar Noe), "The Human Voice" (2020, r. Pedro Almodovar), "A Woman at Night" (2020, r. Rafael Kapelinski), "New Order" (2020, r. Michel Franco), "Wheel of Fortune and Fantasy" (2021, r. Ryusuke Hamaguchi), "Petite Maman" (2021, r. Celina Sciamma), "Quo Vadis, Aida?" (2020, r. Jasmila Zbanic),

În secţiunea Focus Grecia vor fi prezentate filme precum "Apples" (2020, r. Christos Nikou) sau "Digger" (2020, r. Georgis Grigorakis).

Bucharest International Film Festival este prima mare competiţie cinematografică de film de lung metraj organizată în Capitală şi a fost conceput ca un festival deschis cinematografiei de artă, care încurajează curente cinematografice nou-apărute, descoperă talente şi promovează tineri realizatori de film.