Accident oribil în Formula 2: o mașină a aterizat direct peste pilotul advers/ Video

Israelianul Roy Nissany, concurent la Formula 2 pe circuitul de la Silverstone, a fost salvat duminică de elementul halo al monopostului său, după ce maşina unui alt concurent a aterizat peste a lui, relatează Le Figaro.

Ambii piloţi au scăpat nevătămaţi, informează News.ro.

Incidentul a amintit de cel din septembrie 2021, din Formula 1, când la Marele Premiu al Italiei elementul halo i-a salvat viaţa lui Lewis Hamilton. În turul 26 al cursei de atunci, monopostul lyui Max Verstappen a ajuns peste cel al lui Hamilton la un viraj.

When will people learn?



We need to use a safer way to control track limits.



The halo has been one of the best safety systems to be introduced, let’s move forward with track limit policing too.



Don’t wait until someone is killed.#F2 #SausageKerb pic.twitter.com/WSwIKgowZT