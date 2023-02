Accident sau sabotaj la Riga? Incendiu uriaș la o fabrică de drone pentru Ucraina (Video)

Un incendiu a izbucnit marţi după-amiază la Riga într-o fabrică americană care produce drone de supraveghere şi recunoaştere pentru armatele NATO şi pentru Ucraina, relatează AFP și news.ro.

Două persoane au fost spitalizate din cauza rănilor provocate de incendiu, care a cuprins o mare parte din clădirea principală a sitului industrial, deţinut de firma americană Edge Autonomy.

"Ambulanţele au transportat două persoane rănite la spital, în timp ce o a treia persoană a primit îngrijiri medicale de urgenţă la faţa locului", a scris pe Twitter serviciul medical de urgenţă leton.

Aproximativ 50 de pompieri au fost trimişi la locul incendiului de la periferia capitalei letone, de unde se înălţau nori groşi de fum. Marţi seară, pompierii şi salvatorii au anunţat că focul din clădirea de producţie, care ardea pe o suprafaţă de 600 de metri pătraţi, a fost pus sub control.

Poliţia a demarat o anchetă pentru a afla cauza incendiului.

Cu sediul în San Luis Obispo, California, Edge Autonomy este specializată în sisteme autonome, optică avansată şi soluţii energetice.

Fabrica Edge Autonomy din Riga găzduieşte, de asemenea, sediul european al grupului, potrivit site-ului web al acestuia.

