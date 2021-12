Adevărul din spatele SCANDALULUI privind Examenul de Rezidențiat 2021. Toate datele care arată că interesul și presiunile nu țin de sănătatea publică

În ultimele zile toate redacțiile centrale și nu numai, din online și TV, au fost luate cu asalt. Mii de e-mail-uri transmise de pe adrese diferite, cu mesaje de cele mai multe ori tip copy-paste, au fost direcționate spre redacțiile mass-media. Subiectul: Examenul de Rezidențiat 2021. Semnatarii: un nume comun: ”Candidații la rezidențiat Medicină Dentară și Farmacie 2021” Aceștia amenință în respectivele mesaje cu acțiuni de stradă și acțiuni în instanță împotriva statului român pe motiv de discriminare. Ei doresc suplimentarea locurilor, la fel ca în cazul candidaților de la Medicină generală - aici APELUL

”În acest an, conform legislației în vigoare, au fost suplimentate locurile la rezidențiat pentru specialitățile deficitare (n.red.: anestezie terapie intensivă, boli infecțioase, radiologie medicală, medicină de familie), această suplimentare fiind corelată cu capacitatea reală de pregătire a universităților de medicină și farmacie”, susține Ministrul Sănătății Alexandru Rafila.

Care este însă adevărul din spatele scandalului? Pare să aibă strict o motivație financiară și nu una care să țină de sănătatea publică. Un rezident încasează timp de 3 ani de zile un salariu brut de c.ca 10.000 de lei/ lună (de ex. doar pentru cei 2800 de rezidenți la specialitățile Stomatologie generală și Farmacie generală din 2020 statul a alocat 336 milioane de lei pe an. Dacă adăugăm la calcul și rezidenții din 2019, dar și pe cei rezultați din examenul din acest an, ar rezulta cheltuieli imense ale statului român pentru două domenii medicale care nu duc lipsă de personal, dimpotrivă. Acest lucru, în condițiile în care România urmează să se confrunte cu al cincilea val al pandemiei, cu lipsă de personal în secțiile ATI.

Potrivit legii, concursul de Rezidențiat în domeniile Medicină, Medicină Dentară și Farmacie se organizează în baza Ordonanței de Guvern nr.18/2009, cu modificările ulterioare. Până în 2019 lucrurile au mers cât se poate de normal. Totul s-a schimbat însă în 2019 când pe fondul unei situații politice mai complicate, demiterea guvernului și deci vacantarea postului de ministru al Sănătății, în Parlament legislația a fost modificată în senul în care se permitea organizarea concursului fără Ministerul Educației, eliminat dintre ministerele care trebuiau să dea aviz.

În 31 octombrie 2019 a fost adoptată Legea 197 care a adus o serie de modificări substanțiale: Astfel, la articolul 2, aliniatul (3) se modifica și avea următorul cuprins:

”Cifra de școlarizare pentru rezidențiat este cel puțin egală cu numărul de locuri reprezentând totalul absolvenților de medicină, medicină dentară și farmacie cu diplomă de licență din promoția anului în curs, cumulat cu numărul de posturi conform Articolului 18, stabilită prin ordin al ministrului sănătății. În cazul în care numărul candidaților care promovează examenul de rezidențiat este mai mare decât cifra de școlarizare inițial anunțată, aceasta se va suplimenta până la repartiția candidaților, astfel încât toți candidații promovați să poată accesa un loc sau un post de rezidențiat. Ministerul Finanțelor Publice asigură resursele financiare necesare școlarizării prin rezidențiat la nivelul cifrelor de școlarizare aprobate.”

Pare o modificare mică pentru cei care nu sunt familiari cu sistemul, dar această modificare a făcut ca numărul locurilor scoase la concurs să crească enorm față de anii anteriori, Ministerul Sănătății fiind obligat să scoată la concurs un număr de locuri egal cu numărul absolvenților din acel an. Interesant este că această creștere a fost orientată cu precădere către domeniile Medicină Dentară și Farmacie întrucât în domeniul Medicină locurile scoase la concurs în anii precedenți era deja apropiat de numărul de absolvenți din acei ani, iar suplimentările vizau doar domeniul Medicină, pe specialitățile deficitare.

Astfel, prin modificările legislative, concursul pentru Rezidențiat a încetat să mai fie practic un concurs, transformându-se într-un simplu examen, prin obligarea Ministerului Sănătății să suplimenteze acele locuri, astfel încât toți cei care au obținut un punctaj peste nota minimă (60% din nota maximă), să poată obține automat un loc la Rezidențiat.

Prin urmare Ministerul Sănătății a fost obligat să suplimenteze și în 2019, și 2020 locurile la rezidențiat pentru toate cele 3 domenii, nu doar pentru Domeniul Medicină.

Cum a crescut numărul de rezidenți în ultimii ani

Nota minimă de promovabilitate, fiind conform legii un procent din nota maximă obținută, numărul de promovați a fost întotdeauna mai mare decât numărul de locuri scoase la concurs. Promovarea examenului nu însemna însă și câștigarea concursului de rezidențiat și ocuparea unui loc.

Între 2017 și 2020, în Domeniul Medicină Dentară numărul de locuri a crescut de la 258 la 1651. O creștere de 640% ! Iar în Domeniul Farmacie, pentru aceeași perioadă 2017-2020, de la 129 locuri la 2272 locuri în 2020: O creștere de 1760%! Reamintim, în condițiile în care, din 2020 România se confruntă cu valul pandemic și cu deficit de personal în spitale și, în special ATI-uri!

Și acum vine bomba - Absolvenții facultăților de Medicină dentară și Farmacie au drept de liberă practică după susținerea examenului de licență, rezidențiatul în aceste domenii fiind OPȚIONAL, doar pentru anumite specializări. Spre deosebire de aceștia, absolvenții Facultății de Medicină nu au drept de liberă practică, rezidențiatul fiind pentru ei OBLIGATORIU pentru a putea profesa.

Pentru a se putea susține aberația legislativă de mai sus, în 2019 și 2020 au fost înființate (a se citi Inventate) specialitățile Stomatologie Generală și Farmacie Generală, în care au fost aduși majoritatea absolvenților examenelor de rezidențiat. Aceste specializări nu aduc nimic în plus în pregătirea dentiștilor și farmaciștilor, negăsindu-și practic nicio justificare.

În aceste condiții, abia anul acesta Guvernul României a luat măsuri. Astfel, începând din 2021, odată cu adoptarea Legii nr. 212/2021 care aproba Ordonanța nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, Ministerul Sănătății a fost abilitat să suplimenteze numărul de locuri, dar numai în domeniul medicină!

Prin urmare, actualul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, nu face altceva decât să aplice legislația în vigoare pentru acest an, ministerul Sănătății suplimentând cu 418 numărul de locuri alocate în urma concursului de Rezidenţiat, pentru domeniul medicină. Concret, au fost suplimentate locurile în specialitățile deficitare (anestezie terapie intensivă, boli infecțioase, radiologie medicală, medicină de familie), suplimentarea fiind corelată și cu capacitatea reală de pregătire (numărul de locuri) a universităților de medicină și farmacie.