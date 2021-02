Agenţia de supraveghere a comunicaţiilor din Marea Britanie adoptă inteligenţa artificială pentru o 'nouă securitate naţională'

Agenţia britanică de supraveghere a comunicaţiilor GCHQ face public faptul că adoptă din plin revoluţia inteligenţei artificiale (IA) pentru a identifica pattern-uri în uriaşele cantităţi de date globale spre a contracara dezinformările ostile şi a-i prinde pe abuzatorii de copii, notează joi Reuters, potrivit AGERPRES.

Centrul de Comunicaţii al Guvernului britanic (GCHQ) - echivalentul Agenţiei pentru Securitate Naţională (NSA) a SUA, care monitorizează comunicaţiile electronice externe - a publicat joi un raport intitulat 'Pioneering a New National Security: The Ethics of AI' (Pionieratul unei noi securităţi naţionale: Etica IA'), în care confirmă faptul că utilizează din plin această tehnologie.

'IA va fi o problemă critică pentru securitatea noastră naţională în secolul al XXI-lea', se spune în raport.

'IA, la fel ca multe tehnologii, oferă mari promisiuni pentru societate, prosperitate şi securitate. Impactul său asupra GCHQ este la fel de profund', a afirmat Jeremy Fleming, directorul agenţiei.

Inteligenţa artificială, care îşi găseşte începuturile în munca matematicianului britanic Alan Turing în anii 1930, le permite computerelor moderne să înveţe să cearnă date pentru a identifica indicii care pot scăpa creierului uman despre spioni şi infractori.

GCHQ, unde Turing a descifrat codul maşinilor Enigma ale Germaniei în Al Doilea Război Mondial, spune că progresele în ce priveşte puterea de calcul şi dublarea cantităţii de date la nivel mondial la fiecare doi ani înseamnă că va adopta pe deplin inteligenţa artificială pentru a demasca spioni şi a identifica atacuri cibernetice.

Cele mai mari agenţii de spionaj din Statele Unite, China, Rusia şi Europa se află într-o cursă pentru a adopta puterea revoluţiei tehnologice spre a-şi creşte capabilităţile defensive şi ofensive în domeniul cibernetic.

Chiar dacă AI nu este încă în etapa science-fiction de a concura cu oamenii pentru a genera idei revoluţionare cum este AI însăşi, software-ul computerelor poate identifica în secunde pattern-uri pentru care minţii umane i-ar fi necesare sute de ani.

GCHQ utilizează forme de bază de inteligenţă artificială precum tehnologia de traducere de mai mulţi ani, însă acum accelerează folosirea sa, parţial ca răspuns la utilizarea IA de către state ostile, parţial datorită exploziei datelor care o face eficientă.

State ostile au folosit instrumente de IA în încercarea de a submina societăţi libere prin propagarea de dezinformări, spune GCHQ, care va utiliza IA pentru a contracara astfel de reţele.

În mod similar, IA ar putea fi folosită împotriva crimei organizate sau a abuzatorilor de copii, pentru a le identifica reţelele sau labirintul de tranzacţii financiare complexe.

În domeniul 'cyber intelligence', Belfer Center de la Harvard Kennedy School plasează SUA pe primul loc în lume, urmate de Marea Britanie, China şi Israel.

'Ne putem aştepta la dezvoltarea de noi tehnici computaţionale, biologie sintetică şi alte tehnologii emergente în următorii câţiva ani', menţionează GCHQ în raport.

'Fiecare nouă evoluţie ajută economia şi societatea noastre să devină mai puternice şi oferă oportunităţi de a ne menţine în siguranţă, dar are şi potenţialul de a fi utilizată abuziv de către cei care încearcă să ne aducă prejudicii', mai arată documentul citat.