Agitație pe scena politică - George Simion: O să citiţi că George Simion nu este preşedintele AUR

Preşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), Geroge Simion, a declarat, vineri, la Târgu Mureş, în timpul lansării programului de guvernare propus de partid, că informaţia potrivit căreia nu ar mai fi liderul acestuia în urma unei hotărâri judecătoreşti ar fi "o minciună, ca multe altele", notează Agerpres.

"Deschizând acum televizoarele, o să citiţi că George Simion nu este preşedintele AUR, că e o sentinţă. Gata, s-a anulat totul, nici nu mai existăm. O minciună, ca multe altele pe care le-aţi auzit în ultimele două-trei luni. Că am fost eu la Cernăuţi în 2011 şi m-am întâlnit acolo cu un rus (....) N-am fost în Cernăuţi în 2011. Pe măsură ce ne vom apropia de anul 2024, care este decisiv, pentru că e pentru prima oară când au loc toate alegerile deodată, în acelaşi an, şi poate reprezenta începutul reconstrucţiei României, veţi auzi despre noi vrute şi nevrute. Am fost la începutul lunii acesteia într-un sat sărac din Dolj. I-am promis unui om, care îşi creştea singur copilul, o văcuţă şi deja au început să se agite. Simion nu s-a ţinut de cuvânt, nu a dat vaca. Am achiziţionat-o acum două săptămâni, aşteptau colegii de la Dolj să meargă să o ducă respectivei familii", a declarat George Simion.

Alianţa pentru Unirea Românilor a prezentat, vineri, în cadrul unui eveniment organizat la Târgu Mureş, programul de guvernare AUR în 15 puncte, intitulat "Reconstruim România"."Noi am făcut o formaţiune politică acum 3 ani, Alianţa pentru Unirea Românilor. Am dus-o în Parlament, când cei care au distrus România nici nu auziseră de noi sau nu ne dădeau vreo şansă şi acum suntem la Mureş, în faţa dumneavoastră, în postura de primă principală forţă de opoziţie în 2024. Ori vor câştiga ei, cei pe care i-aţi văzut şi cei care, împreună sau separat, au condus România - şi dacă se va întâmpla asta, românii vor merge să pună ştampila pe ei sau vor pune ştampila pe AUR. Acestea sunt cele două opţiuni pe care le au românii în 2024 (...) De aceea, cele 150 de măsuri cuprinse în acest scurt program de guvernare sunt supuse dezbaterii publice până la începutul lunii septembrie", a precizat George Simion.