Un celebru pianist de jazz a murit la vârsta de 92 de ani

Văduva artistului, Laura Hess-Hey, a confirmat decesul său, potrivit The Washington Post.

Fiica sa Sumayah Jamal a declarat pentru The New York Times că artistul suferea de cancer la prostată.

Ahmad Jamal a influenţat munca multor muzicieni, între care pe cea a trompetistului Miles Davis şi a pianistului McCoy Tyner.

Ahmad Jamal - născut Frederick Russell Jones la Pittsburgh şi care s-a convertit la islam în 1950 - a primit multiple recompense de-a lungul a şapte decenii de carieră.

El a fost desemnat cavaler al Ordinului Artelor şi Literelor în Franţa în 2007 şi a obţinut un premiu Grammy pentru înteaga carieră în 2017.

Stilul său este descris ca bazat pe surpriză, rupturi, folosirea pauzei, a accesntelor romantice, cu o frază care este atât dinamică, cât şi lejeră.

The New Yorker, în articolul publicat cu ocazia lansării a mai multor înregistrări inedite, a declarat că, în anii 1950, "conceptul său muzical era una dintre cele mai mari inovaţii din epocă, chiar dacă originalitatea sa îndrăzneaţă nu a ajuns mulţi ascultători".

Albumul "Ahmad Jamal at the Pershing: But Not for Me", lansat în 1958, a marcat debutul succesului său