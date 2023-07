Al şaptelea cel mai mare câştig la loterie din istoria SUA: Un miliard de dolari, câştigat în California

Un bilet câştigător Powerball a fost vândut într-un magazin alimentar de cartier la Los Angeles, anunţă Loteria din California, iar persoana care l-a cumpărat a obţinut un miliard de dolari, al şaptelea cel mai mare câştig la loterie din istoria Statelor Unite.

Exista o şansă de unu la 292 de milioane ca această sumă să fie câştigată.

Numerele câştigătoare au fost 7, 13, 10, 24, 11 şi 24 ca număr complementar, o combinaţie carea avea o şansă minimă.

Loteria americană nu a mai înregistrat niciun câştigător de 38 de extrageri, ceea ce explică suma câştigată.

Ultimul câştigător provenea din Ohio şi câştigat ”doar” 252 de milioane de dolari.

California este de altfel norocoasa deţinătoare a recordului american - 2,04 miliarde de dolari -, obţinut în urmă cu abia cinci luni.

”Felicitări noului nostru câştigător al premiului mare Powerball şi Loteriei Californiei! De peste 30 de ani, Powerball uneşte oamenii să viseze mare şi sî câştige gros, iar făcând asta a strâns miliarde de dolari pentru cauze bune susţinute de loterii”, declară preşedintele grupului de profuse Powerball, Drew Svitko.

The owner of the store that sold the winning $1 billion dollar winning #Powerball ticket. Just arrived here at his mini-mart in downtown #LosAngeles. @knxnews pic.twitter.com/54zMN6KZIZ