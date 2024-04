VIDEO| Marcel Ciolacu relatează o poveste veche cu Cristian Popescu Piedone: Îi cunosc familia, ne cunoaștem de mult timp

Preşedintele Partidului Social Democrat, premierul Marcel Ciolacu, a afirmat că îl cunoaşte pe Cristian Popescu Piedone din anii ’90 deoarece candidatul PUSL la Primăria Capitalei era prieten cu fratele său mai mare. Ciolacu a precizat că nu era corect din partea sa să îl sune pe Piedone şi să îi ceară să se retragă din cursa electorală, dar că i-a transmis un mesaj pentru a fi găsită o formulă pentru a construi pentru Bucureşti, informează News.ro.

Marcel Ciolacu a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic, de la Prima TV, în ce context l-a cunoscut pe Cristian Popescu Piedone.

“Îl cunosc cred că de prin anul 92 - 96, 94. El a fost şi este cred, că nu s-au mai văzut de foarte mulţi ani, cu fratele meu mai mare. Noi suntem trei fraţi, cu Mihai. Erau prieteni în acea perioadă. Aşa l-am cunoscut eu pe Cristian Popescu Piedone în această conjunctură, de la fratele meu. Eu în timpul studenţiei am lucrat la o companie româno-israeliană unde era şi fratele meu acţionar, avea vreo 10%, şi în acel context l-am cunoscut pe domnul Popescu. Asta se întâmplă la Bucureşti. Îi cunosc familia, îi cunosc băiatul, este parlamentar, ales la Suceava, un copil foarte bun. Părerea mea că avea drumul lui politic bine conturat şi creştea. Sunt două lucruri diferite, administraţia şi parlamentul. O cunosc pe soţia domnului Piedone şi am zis, domnule, ca să se ştie de la mine că ne cunoaştem, să nu apară breaking news-uri că Ciolacu... “, a afirmat liderul PSD.

Momentul din 1996

El a explicat de ce acum nu poate vorbi la telefon cu Cristian Popescu Piedone.

“Am să vă spun o poveste. Cred că prin 1996 am cunoscut doi parlamentari belgieni. Unul dintre dânşii a şi a ajuns ministrul de externe în Belgia şi erau din două partide, cam cum sunt eu cu domnul Ciucă. Erau prietenii cei mai buni,cu familiile. Ne-am cunoscut, cu toată lumea şi am întrebat cum puteţi fi prieteni de familie când faceţi parte… În 1996 în România e cu ură, noi ne duşmănim, ne urmărim, ce se întâmplă acolo? ”Marcel, e normal noi suntem prietenii cei mai buni. Când este campanie electorală, noi nu comunicăm, şi nici familiile noastre, în toată acea perioadă, decât dacă este, la un moment dat, o urgenţă de familie la unul dintre noi. Noi nu comunicăm deloc Este notorietate în partidele noastre că suntem prieteni. După ce am terminat campania, ne apucăm şi construim ce e mai bine pentru cei pe care îi reprezentăm. E cu totul altceva. Încercăm pe legi să colaborăm pentru comunităţile noastre”. Eu eram mai şi tânăr, eram burete, am rămas cu acea impresie. în momentul acesta eu nu pot să mai vorbesc cu domnul Piedone la telefon. Sunt preşedinte de partid, domnia sa e preşedinte de partid”, a explicat Marcel Ciolacu.

Ciolacu a fost întrebat dacă, în virtutea prieteniei pe care o are cu Cristian Popescu Piedone, nu poate să îl sune şi să îl roage să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei.

“Nu ar fi fost corect din partea mea să-l sun pe domnul Piedone, să-l întreb. În momentul acela, în primul rând, n-ar fi fost corect faţă de Gabriela Firea să fac lucrurile acestea. Nu ar fi fost corect faţă de un coleg, faţă de partidul pe care îl reprezint. Sunt nişte reguli şi nişte...Lăsaţi-mă să funcţionez aşa cum simt eu. Şi de aceea am trimis un mesaj. Dom'le, hai să găsim o formulă să construim pentru Bucureşti. S-au pus 25 de bărcuţe şi zece locuri de joacă şi multe minciuni spuse”, a transmis liderul PSD.

Firea se pregătește de 3 ani și jumătate

El a mai declarat că Gabriela Firea se pregăteşte de trei ani şi jumătate să candideze la Primăria Capitalei.

“Doamna Gabriela Firea se pregăteşte totuşi de trei ani şi jumătate să candideze. Eu nu am ce să-i reproşez doamnei Firea. În momentul în care discuţiile duceau în coaliţie spre un candidat comun, normal că am sesizat la doamna Gabriela Firea o anumită reţinere, supărare cred că e prea mult. Dar, în schimb, doamna Gabriela Firea mi-a zis: ”Marcel, te rog frumos să iei decizia care e cea mai bună pentru PSD şi pentru această coaliţie. Nu ţine cont că eu mă pregătesc de trei ani fiindcă am fost învinsă de domnul Nicuşor prin minciună. Şi s-au dovedit toate aceste minciuni”, a mai afirmat Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu a declarat joi că a încheiat orice dialog şi orice ofertă pentru Cristian Popescu Piedone. „Eu am spus că trebuie să ne gândim la ceea ce avem de construit pentru Bucureşti, să nu încercăm să rămânem blocaţi în visele personale. Îi urez succes”, a mai precizat preşedintele PSD.