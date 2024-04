VIDEO| Marcel Ciolacu explică ce șanse are Klaus Iohannis la șefia NATO: Eu susțin orice român

Preşedintele Partidului Social Democrat, premierul Marcel Ciolacu, a afirmat, în legătură cu şansele preşedintelui Klaus Iohannis de a fi secretar general NATO, că atuul acestuia este faptul că nimeni nu este împotriva sa şi a menţionat că împotriva lui Mark Rutte, contracandidatul pentru această poziţie, sunt preşedinţi şi prim-miniştri, informează News.ro.

Preşedintele PSD a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, cum a ajuns să îl susţină pe Klaus Iohannis pentru funcţia de secretar general NATO în condiţiile în care preşedintele României l-a acuzat că vinde Ardealul.

“În primul rând, am zis că susţin orice român. Şi sunt mândru, ca şi român, nu ca şi prim-ministru, nu preşedinte de partid. Eu sunt mândru când un român ajunge într-o funcţie înaltă. Mai mult, când e cea de secretar general NATO. Eu nu am cu ce să-l susţin eu personal pe domnul Iohannis, că nu decid eu. Susţin orice român pentru orice funcţie internaţională”, a explicat liderul PSD.

El a precizat că o astfel de funcţie ”e funcţia României”.

“E funcţia României. Despre ce vorbim? Există nişte scrisori care se înaintează, prin reprezentanţi, prin ministrul de Externe, la acest summit o să participe şi preşedintele României. Ştiţi foarte bine decizia CCR care spune că reprezentantul statului român este preşedintele, nu prim-ministrul, la fel ca şi la Consiliul European. Presupun că merge şi ministrul Apărării, merge şi doamna ministru de Externe, astea sunt procedurile”, a subliniat Marcel Ciolacu.

Eu nu am adversari politici

Ciolacu a mai fost întrebat dacă nu îl ”doare” sufletul când trebuie să îl susţină pe Iohannis.

“Eu nu am adversari politici, duşmani politici, eu nu sunt un om care urăşte. Nu am acest sentiment, nu sunt frustrat. Sunt un om normal, un creştin, care, repet, se bucură dacă un român, dacă reuşeşte. E Daniel, care a reuşit prima companie, Daniel Dineş, ajunsă la un... Normal că m-am bucurat. E un lucru... Vedem, sportivii, au fost copiii premiaţi la NASA. Din nu ştiu câte premii, 50 de premii au luat copiii din România, normal că te bucuri. E ţara ta”, a explicat Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu a comentat şi şansele preşedintelui Klaus Iohannis de a deveni secretar general al NATO.

“Nu am făcut o evaluare. Am avut discuţii cu alte ţări, sunt reprezentate de primii miniştri. Cum e Cancelarul Germaniei. Am avut discuţii. Atuul preşedintelui Iohannis este faptul că nimeni nu este împotriva domniei sale, a candidaturii”, a explicat preşedintele PSD.

În ceea ce priveşte faptul că toate ţările importante îl susţin pe Mark Rutte pentru această funcţie, Marcel Ciolacu a subliniat: “Corect, dar împotriva domnului Rutte sunt anumiţi preşedinţi şi prim-miniştri. Spun ca întotdeauna va exista o negociere”.