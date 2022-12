Alina Mungiu Pippidi are multe întrebări după eșecul Schengen: Avem lideri care se pricep la politica europeană?

„Avem lideri care se pricep la politica europeană? Aceasta este întrebarea. Cât valorează cuvântul lui Bode în Europa, el care este acuzat de plagiat?”, întreabă politologul Alina Mungiu Pippidi, în emisiunea OFF/OnTheRecord, pe Aleph News, anunță Mediafax.

„Este vina celor care ştiau că nu vom intra dar au preferat să pună Schengen pe ordinea de zi. Au provocat singuri o furtună şi riscă să se scufunde doar barca noastră. Nu se fac mari titluri în Germania că România n-a intrat în Schengen. România a fost mai stabilă anul aceasta decât ar fi putut să fie. În România au fost ancore de stabilitate, cu părţi bune şi rele. În momente de isterie trebuie să recapitulăm ce funcţionează. Funia care ţine barca noastră de mal a fost UE, NATO, coaliţia de guvernare. Nimeni n-a putut controla problema facturilor. Nu mă alătur corului isteric care dă impresia că de mâine trebuie să vină George Simion la putere. Dacă poţi sărăci din cauza UE, când de fapt te-ai îmbogăţit, înseamnă că poţi să spui orice. Trebuie deosebit albul de negru şi după aceea trecem la nuanţe. După atâţia ani de la intrarea în UE, suntem conduşi de oameni care nu sunt europeni, n-au nivel de competenţă. Nu cred că Emil Hurezeanu a crezut că Austria ne va susţine. S-a ştiut că Olanda va vota contra, România şi Bulgaria erau cuplate. Am pus pe ordinea de zi Schengen ca să ce? La ce ne foloseşte? Discuţia care a urmat n-a fost constructivă, nu se înţelege pe fond cum funcţionează politic Europa. Toate voturile pe migraţie şi politică externă sunt politice. Avem lideri care se pricep la politica europeană? Aceasta este întrebarea”, a declarat politologul Alina Mungiu Pippidi, în emisiunea OFF/OnTheRecord, pe Aleph News.

Alina Mungiu Pippidi este de părere că după acţiunile de blocaj în UE exercitate de Ungaria, Polonia şi Austria, singura soluţie este reforma sistemului de vot:

„Mi-e ruşine să spun că oamenii ăştia şi-au pus în programele de guvernare că vom intra în Schengen în 6 luni. În 2014 eu am scos asta din programul de guvernare. Problema este că acest drept de veto există. Sunt multe subiecte pe care trebuie să existe unanimitate. Când este dreapta la putere are un electorat contra migranţi. Austria este contra Schengen, opreşte trenuri între Italia şi Austria de mai mulţi ani. Am încercat să spun că nu ştiu dacă Schengen-ul va mai exista, este o enormă presiune. Aripa din PPE, cea din Bavaria, a fost totdeauna contra lărgirii Schengen. În UE, cei de stânga au fost întotdeauna mai favorabili lărgirii Schengen şi migraţiei. Dreapta a fost împotrivă. Pe problemele tehnice ar trebui ca nimeni să nu mai poată bloca votul datorită unanimităţii. Brexit-ul s-a întâmplat pentru că britanicii n-au mai suportat să li se impună decizii din afară. Singura cale este să reducem domeniile în care există unanimitate. Noi ne închipuim că vom sta la mâna vetoului din partea Muntenegrului sau Albaniei? Europa trebuie reformată, asta a propus preşedinţia germană. Cine a votat contra acestei rezoluţii prin care se reduceau vetourile în UE? Noi nu vom intra în Schengen câtă vreme va exista unanimitate necesară. (...) Problema foarte mare este că România este o ţară vulnerabilă. România ar trebui condusă de reformele incluse în programele partidelor politice, nu de UE. Avem la guvernare nişte oameni destul de incompetenţi. Darius Vâlcov măcar avea un program populist şi legat. Implementarea la noi este întotdeauna dezastruoasă, tot timpul suntem în urmă. România are multe planuri în care se teme că UE ar putea fi foarte dură. Suntem elevul speriat care se teme că profesorul îi mai pune o întrebare. Iohannis, consilierii şi ambasadorii lui au fost slabi. Noi avem o largă coaliţie de guvernare susţinută de un establishment din serviciile secrete. Toţi ai noştri împreună nu fac cât un eurocrat normal care să ştie pe ce butoane trebuie să apese. Austria nu şi-a ţinut cuvântul pe cuvântul alor noştri. Cât valorează cuvântul lui Bode în Europa, el care este acuzat de plagiat? Ei au epurat pe oricine nu este în cercul lor de noi securişti. Dacă vrem să ne iasă ce vrem, trebuie să avem consilieri care să fie din lumea asta. În loc de eurocraţi, noi am construit un cerc parohial cu rădăcini în serviciile secrete. Croaţia trece şi la euro, nu numai că a intrat în Schengen şi a trecut printr-un război. Noi avem oameni performanţi dar umplem cu ofiţeri acoperiţi şi instituţiile europene. Noi excludem cu desăvârşire mecanismul meritocratic normal. Aşa am fi aflat la timp ce se întâmplă. Ei fac acum campanie electorală pentru AUR, li se dă o gură de oxigen”.

Politologul Alina Mungiu Pippidi a remarcat în emisiunea OFF/OnTheRecord, pe Aleph News slaba pregătire europeană a establishmentului românesc dar şi faptul că România n-a avut un „plan B” în proiectul de aderare la spaţiul Schengen:

„Nu cred că România a avut un „plan B”. Cine a mers la risc în JAI s-a autoexpus unui risc politic foarte mare. Fără o reformă a sistemului de vot în UE nu se va rezolva situaţia. România s-a opus ideii de restrângere a unanimităţii. Europa nu poate continua aşa. Promisiunile făcute nu se pot ţine pe sistemul de vot actual. Noi hărăzim Europa unui blocaj total. În realitate, este sfârşitul Europei. Trebuie schimbat sistemul de vot. UE nu mai poate rezista aşa, cu diferenţe mari de dezvoltare între ţări. Iohannis probabil nu vrea alieneze atâta lume dacă vizează o funcţie europeană. Au de pierdut liberalii la viitoarele alegeri. Coaliţia de guvernare este largă, mulţi votanţi nu au unde pleca. Nu văd un motiv de disperare politică, decât propria lor prostie. Nu văd nicio catastrofă şi nicio panică, dar UE nu mai poate continua aşa. Trebuie să ne repoziţionăm, să vedem ce aliaţi ne găsim, ca să se rezolve ce vrem. Trebuie schimbată toată clasa de eurocraţi securişti care s-a ocupat de poziţionarea României în Europa. (...) În România există o categorie de populaţie care nu are încredere în autorităţi şi nici în ştiinţă. Această populaţie îşi va găsi o reprezentare politică în AUR, oricâte prostii ar face AUR. Unii se vor juca cu focul în România. Coaliţia, oricât ar fi de nepopulară, are o largă reprezentativitate. România are totuşi o democraţie, în ciuda militarizării. Dacă ajungem la o coaliţie de 55%, va fi foarte prost. În lume democraţiile fac paşi înapoi iar oamenii răi profită de situaţie. Nu iubesc OMV, dar lumea uită de Petrom cum era înainte să îl dăm. Uite ce minunaţi administratori suntem cu ce a rămas în patrimoniul statului. Cine venea să investească în ţări corupte cum era România acum 10-15 ani? Austriecii au venit că erau pregătiţi să opereze pe regulile jocului de aici. Linia noastră de acuzare pentru Austria ne acuză şi pe noi. Eu aud îndemnuri la xenofobie, vom speria toţi investitorii străini”, adaugă Pippidi..

Cât despre evenimentele politice ale anului 2023 şi perioada de precampanie electorală, Alina Mungiu Pippidi crede că rocada N. Ciucă – M. Ciolacu se va realiza dar odată cu asta politicienii ar putea aspira la candidaturi prezidenţiale:

„Eu aş vrea să fiu optimistă în privinţa rocadei Ciucă-Ciolacu. Rocada nu va afecta foarte multe finanţele celor două partide. Riscul principal în rocadă: modestia lui Ciolacu s-ar putea să dispară. Românii nu se ţin prea bine când ajung în funcţii înalte. Lui Ciolacu s-ar putea să-i vină idei pentru Preşedinţie. Sunt foarte buni politicienii locali, dar să nu fie puşi în poziţii care să ne reprezinte sau să joace interesele noastre în extern. Ciolacu poate fi un premier rezonabil, nu poate fi mai rău decât Ciucă. Nu cred că Ciolacu ar câştiga preşedinţia, nu are profilul adecvat unui Preşedinte. România trebuie să aibă un preşedinte mai capabil pe extern. Cei de la Cotroceni sunt acum pierduţi, nu ştiu ce să facă. Dacian Cioloş era un candidat plauzibil acum 1 an, dar nu-l mai văd. Rezultatul este că Dacian Cioloş este şters, a dispărut complet din peisaj. Dacă Cioloş, printr-o minune, ar fi ales preşedinte, sunt sigură că n-ar face nimic rău, este un om onorabil. Personal, mi-aş dori să văd o femeie candidat pentru Cotroceni. Doamna Dăncilă nu era cu nimic inferioară premierului Ciucă, ceea ce spune ceva despre nivelul premierilor din România. La ora asta, singura alternativă viabilă este Mircea Geoană. Dacă PSD nu-l susţine pe Mircea Geoană sunt integral inconştienţi. Geoană poate mobiliza susţinerea externă şi în SUA şi poate manipula organizaţiile europene şi internaţionale. Nu există acum un alt candidat plauzibil la Preşedinţie decât Geoană. Este neverosimilă ideea PNL că domnul Ciucă poate fi candidat la Preşedinţia României. Dreapta are prima şansă în România în ceea ce priveşte Preşedinţia României. Dreapta are însă prima şansă doar dacă nu-şi taie ambele picioare cu o candidatură a generalului Ciucă. Până nu găseşte Dreapta un candidat plauzibil pentru Cotroceni, la ora asta singurul candidat valabil este Geoană. PSD trebuie să separe conducerea partidului de Preşedinţia României. Dacă nu separă, nu câştigă. Sondajele vor arăta că Ciucă nu este o variantă pentru Preşedinţia României”, încheie Pippidi..