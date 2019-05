Ambiția lui Victor Ponta pentru alegerile europarlamentare: 'Dacă reușim, se face o spărtură importantă'

Preşedintele PRO România, Victor Ponta, a declarat vineri, la Giurgiu, că are ambiţia ca la alegerile europarlamentare formaţiunea pe care o conduce să fie al patrulea partid în preferinţele electoratului, el adăugând că se aşteaptă la un scor de aproximativ zece la sută la nivel naţional.

"Consider că am făcut alegerea corectă să nu mai stau în PSD alături de nişte oameni, oamenii lui Dragnea îi numesc, dar nu-s doar ei, cu care numai am absolut nimic în comun. Am văzut cea mai urâtă campanie din tot ce am prins eu până acum, cu acuzaţii absolut mizerabile, cu comportamente pe care nu le credeam posibile chiar dacă în politică am văzut multe lucruri şi cu ideea asta că tot ce e în Europa e rău şi noi trebuie să ne luptăm cu străinii, cu toţi care ne sunt împotrivă, pe care nu credeam să o trăiesc după 1 ianuarie 2007. Mă bucur că am reuşit să conving nişte oameni absolut de valoare să vină alături de mine, nu a fost uşor. Mă mândresc cu echipa mea, am fost în toată ţara, nu am huiduit pe nimeni şi nu ne-a huiduit nimeni, am mers pe stradă fără jandarmi, fără probleme, nu toată lumea ne iubeşte, dar ne-a tratat civilizat. Sunt mult mai optimist acum decât eram la începutul campaniei pentru că e foarte greu, aproape imposibil să faci un partid de la zero în România, mai ales pe partea stângă nu a făcut nimeni, niciodată, cu mastodontul PSD nu a putut nimeni să se bată (...) Acum eu am alte ambiţii, am ambiţia să fim al patrulea partid şi ne batem cu ALDE pentru această poziţie de al patrulea partid şi pentru cineva care participă prima dată la alegeri ar fi un rezultat extraordinar pentru că vă mai spun o dată: pe dreapta multe partide au fost, dar pe stânga nimeni nu a reuşit să se lupte cu dinozaurul şi dacă reuşim noi, e clar că se face o spărtură importantă", a declarat Victor Ponta, conform agerpres.ro

El a subliniat din nou faptul că nu a făcut Pro România ca să se întoarcă la PSD.



"Nu mă întorc la PSD! Faptul că avem organizaţii absolut în toată ţara, cu sedii, cu oameni, că am acoperit 18.600 de secţii de vot cu oameni, deja începe să arate a echipă PRO România, practic, actul nostru de naştere este duminică, 26 mai, e prima dată când vom lua nişte voturi, sunt convins că scorul nostru va fi în jur de zece la sută şi că vom avea cel puţin trei europarlamentari care vor merge în grupul social democrat din Parlamentul European, deoarece cei de la PSD probabil că vor fi daţi afară", a încheiat Victor Ponta.



Şi preşedintele PRO România filiala Giurgiu, Noruţ Stănişteanu, a spus că la Giurgiu partidul are oameni în fiecare secţie de votare şi îşi doreşte ca rezultatul în judeţ să fie cel puţin "cu un vot peste media naţională".