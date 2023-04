Ana Morodan rupe tăcerea după ce, beată și drogată, a făcut accident: Privarea de libertate de 24 de ore a fost șocul realizării că ești captiv în tine

Influencerița Ana Morodan a povestit cu lacrimi în ochi totul despre viața ei, nu cea de pe Instagram sau de pe rețelele sociale. Ci partea în care s-a refugiat în pastile, ca să scape de anxietate,

„Sunt o fată foarte norocoasă, pentru că m-a iubit Dumnezeu și nu am lovit pe nimeni. Sunt singura care va suporta consecințele acțiunilor ei și nu am adus niciun fel de vătămare niciunui alt om. (…) Pentru mine, privarea de libertate de 24 de ore a fost șocul realizării că ești captiv în tine, practic.

Ajunsesem (n.r. în trecut) să mă duc la pastile, când trebuia să ies undeva, pentru că anxietatea mea era atât de mare încât nu mai puteam să o controlez. (…) Recunosc, ajunsesem să mă duc și să iau pastile de fiecare dată când trebuia să mă duc în oraș, de fiecare dată când trebuia să mă întâlnesc chiar și cu trei oameni”, a declarat Ana Morodan, pentru Antena Stars, potrivit exquis.ro.

Ana Morodan a încercat să se ”scoată” și să spună că nu s-a aflat sub influența substanțelor interzise atunci când s-a urcat la volan. „E foarte important, totuși, să înțelegem că am luat niște calmante și că alcoolul era foarte puțin în sânge, pentru că băusem nu mai știu ce, dar puțin. Era 0,05 %, am înțeles că e mai puțin decât o bere sau ceva de genul ăsta. (…) Să ne calmăm, că nu am luat substanțe. (…) A fost o perioadă pentru mine în care eu chiar am crezut cu adevărat că aceste lucruri (n.r. pastilele) chiar o să mă ajute să fiu bine, numai că după ce le trecea efectul nu era bine”, a mai spus vedeta.

Comunicatul oficial al Poliției

”La data de 28 Martie a.c., polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe raza sectorului 1, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autovehicul la volanul căruia se afla o femeie.

Conducătoarea autovehiculului nu s-a conformat, și-a continuat deplasarea, moment în care a intrat în coliziune cu două autovehicule.

În urma accidentului de circulație au rezultat doar pagube materiale.

După stabilirea identității conducătoarei auto, polițiștii i-au solicitat să fie testată atât pentru stabilirea prezenței alcoolului în aerul expirat cât și pentru stabilirea preliminară a prezenței în organism a substanțelor psihoactive cu aparatura din dotarea Brigăzii Rutiere, însă a refuzat.

În acest context, polițiștii au procedat la conducerea persoanei în cauză la sediul INML în vederea prelevării de mostre biologice, unde și de această dată a refuzat. În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de “Refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 337 din Codul Penal. Totodată, în aceeași zi, în jurul orei 22:20, polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, în timp ce desfășurau activități de control în trafic pe o stradă din sectorul 1, au oprit un autovehicul condus de o persoană de sex femeiesc.

După stabilirea identității, au efectuat verificări cu privire la situația juridică a dreptului de a conduce, iar cu această ocazie au constatat faptul că, femeia figura cu permisul de conducere reținut ca urmare a dosarului de cercetare penală întocmit în conformitate cu prevederile art. 337 din Codul Penal.

De asemenea, polițiștii au procedat la testarea cu aparatul Alcooltest, care a indicat o valoare de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma testării preliminare cu aparatul DrugTest, a relevat prezența în organism a substanțelor psihoactive.

În acest context, conducătoarea autovehicului a fost condusă la sediul INML în vederea prelevării de mostre biologice, iar în cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea în concurs a infracțiunilor prevăzute și pedepsite de art. 335 alin. 2 și 336 alin.2 din Codul Penal:

În baza probatoriului administrat în cauză, organele de cercetare penală din cadrul Brigăzii Rutiere au dispus reținerea femeii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentată Parchetului de pe lângă Judecătorului Sectorului 1 în vederea luării unei măsuri preventive.”, arată Poliția Capitalei.