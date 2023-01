Andrei Caramitru 'îngroapă' USR: 'E o cauză pierdută!'

Andrei Caramitru, economist și fost consilier al liderului USR Dan Barna, susține că a identificat „problema fundamentală a USR”. Într-un articol publicat pe pagina sa de socializare, economistul consideră că PNL și PSD sunt mai deschise și tolerante intern decât USR. „Nici nu se compară”, crede Caramitru: „pentru că nici unul (n.r.: cu referire la cei din USR) nu are de fapt bani sau un job/profesie reală, dacă va uitati mai atent”.

„Sunt un partid complet închis, ermetic, bunker. Nimeni in nici o circumstanta nu poate intra acolo măcar pentru un rol de umil deputat.

Schema e simpla. Au fost inițial doua găști:

- Oamenii adusi de Ciolos atunci in guvern. Aia au vrut după ce a disparut guvernul ăla sa aibă un salariu si au intrat in usr-ul inițial al lui Nicusor pe liste pe locuri eligibile in parlament

- prietenii lui Nicusor care erau deja acolo.

Ei bine astia fiecare s-au pus inițial șefi pe filiale inexistente atunci. Practic nu exista nimeni deci a fost ușor. După s-au bătut cumplit între ei, s-au dat afara intre ei ceva de groaza. Pana si Nicusor, pana si Ciolos au fost de fapt împinși sa se care. Acum cât de cât s-au stabilizat.

Interesul astora din găștile astea e sa aibă un salariu si din 2024. Adica loc in parlament. Deci oricine - putea sa vina si Obama, jay-z, Cărtărescu sau Pleșu acolo - nu putea fi acceptat pentru ca însemna ca unul din gașcă risca să își piardă locul in parlament deci salariul deci moare de foame după 2024 (pentru ca nici unul nu are de fapt bani sau un job/profesie reala, dacă va uitati mai atent).

Si uite așa NU exista NIMENI, macar un singur om, unul, care nu era in gastile initiale. Toti care au vrut sa se implice au fost dați afara, sau au fost blocați sa intre, sau au fost impinsi sa își dea demisia. Un nivel de epurare si brutalitate interna mult mai dur decât in orice partid. chiar si PNL si PSD sunt mai deschise si tolerante intern decât USR, nici nu se compară (aia știu sa aducă oameni din exterior care pot câștiga alegeri si nu dau afara opoziția interna). In USR alegerile sunt toate sau fraudate sau sunt manipulate cu membri fantomatici controlați de șeful filialei care devine așa inamovibil - totul ca sa aibă el sau ea un salariu in 2024.

Si in USR - nu va apărea nimeni nou niciodată, nu exista vreo posibilitate pentru cineva nou sa intre acolo, nici o șansa.

Si neaducând pe nimeni, fiind obsedați doar de scaunul lor mizer in parlament, o sa scadă mult sub 9%. E o cauza pierdută.

Restul sunt iluzii si povesti frumoase pe care vi le spuneti ca sa sperati ca o sa va “salveze” astia, care sunt de fapt atat de praf ca depind de un salariu de deputat oarecare si sunt capabili de orice doar pentru farmiturile alea. vai de mama lor.

E o situație foarte proasta si trista pentru ca avem nevoie de o opoziție normala si ok, care sa si vrea si sa si poată face ceva. Nu e cazul”, a spus Caramitru, pe pagina sa de Facebook.